Прокуратура контролирует ход дела об отравлении неизвестным газом в Москве
Фото: Илья Московец © URA.RU
Прокуратура поставила на особый контроль обстоятельства отравления, произошедшего в одном из жилых домов на Нижегородской улице в Москве. Об этом сообщил telegram-канал 112. В момент инцидента в квартире проводились работы по дезинсекции, погиб один человек.
«Прокуратура взяла на контроль случай отравления в доме на Нижегородской улице», — передает telegram-канал. Сейчас следственные органы устанавливают, каким именно веществом обрабатывали помещение, против каких насекомых применялся препарат и по какой причине пострадали люди.
Сегодня в одной из столичных квартир было зафиксировано распыление неизвестного вещества. Находившийся там мужчина получил тяжелое отравление, его экстренно госпитализировали, однако спасти пострадавшего не удалось — он скончался в больнице. В связи с произошедшим проводится эвакуация жильцов дома. На месте инцидента работают экстренные службы, сотрудники задействуют защитные костюмы.
