Прокуратура контролирует ход дела об отравлении неизвестным газом в Москве

Прокуратура взяла на контроль ход дела об отравлении Фото: Илья Московец © URA.RU

Прокуратура поставила на особый контроль обстоятельства отравления, произошедшего в одном из жилых домов на Нижегородской улице в Москве. Об этом сообщил telegram-канал 112. В момент инцидента в квартире проводились работы по дезинсекции, погиб один человек.

«Прокуратура взяла на контроль случай отравления в доме на Нижегородской улице», — передает telegram-канал. Сейчас следственные органы устанавливают, каким именно веществом обрабатывали помещение, против каких насекомых применялся препарат и по какой причине пострадали люди.