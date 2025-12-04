Вынесен приговор бойцу ВСУ, устроившему блокаду для жителей Курской области

Военного ВСУ приговорили к 16 годам лишения свободы, заявили в Следкоме Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Суд признал виновным и назначил наказание украинскому военнослужащему Александру Жеребному, участвовавшему в блокаде села Любимовка Курской области. Собранные Главным военным следственным управлением Следственного комитета РФ доказательства были признаны судом достаточными для назначения мужчине 16 лет лишения свободы, сообщили в ведомстве.

«Он признан виновным в совершении террористического акта в Курской области (пп. „а“ и „в “ ч. 2 ст. 205 УК РФ). <...> Приговором суда Жеребному назначено наказание в виде лишения свободы на срок 16 лет с отбыванием первых четырех лет в тюрьме, а остальной части — в исправительной колонии строгого режима», — говорится в telegram-канале Следкома.

Следствием и судом установлено, что 28 августа 2024 года Жеребной, вооруженный автоматом АК‑74 и гранатами, совместно с другими военнослужащими незаконно пересек государственную границу России, вторгся на территорию Курской области и продвинулся вглубь региона для осуществления террористической деятельности. Действуя в соответствии с заранее определенным вышестоящим командованием планом, Александр Жеребной прибыл на закрепленный за ним участок местности вблизи села Любимовка Кореневского района. Там он совместно с другими украинскими военнослужащими оборудовал наблюдательно-огневые позиции, с которых осуществлялось наблюдение за населенным пунктом, его жителями, а также за действиями ВС РФ. Обвиняемый, по данным следствия, запугивал гражданское население, препятствовал эвакуации мирных жителей, принимал участие в блокировании указанной территории и удержании ее под незаконным вооруженным контролем.

9 сентября 2024 года, в связи с активными наступательными действиями российских войск, Жеребной оставил свою огневую позицию и отбыл в Сумскую область. Позднее, с 28 ноября, он был прикомандирован к 32-й отдельной механизированной бригаде ВСУ, дислоцированной в Днепропетровской области. При этом 2 декабря в составе данного подразделения он был передислоцирован на восточное направление, в район боевых действий в Покровском (ДНР). Через несколько дней вблизи села Желтое Покровского района военный сдался в плен ВС РФ.