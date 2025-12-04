Основателя подмосковного рехаба подозревают в пытках пациентов
Задержано восемь сотрудников реабилитационного центра, указано в посте
Фото: Илья Московец © URA.RU
Российский блогер и владелец крупного реабилитационного центра Москвы «Антонов PRO» Максим Антонов задержан по подозрению в пытках пациентов. Об этом сообщили в новостных telegram-каналах.
«Основателя рехаба „Антонов PRO“, который рекламировался по всему запретграму у звезд, задержали в подмосковном Видном за пытки пациентов», — указано в посте telegram-канала Mash. О пытках своим родственникам сообщил один из подопечных центра. По его словам, группу били и морили голодом. Представители силовых структур навестили центр и увезли Антонова в отдел.
Отмечается, что в результате пыток пострадало не менее четырех пациентов, которые платили от 50 тысяч рублей за лечение от алкогольной и наркотической зависимости. Задержано восемь сотрудников центра.
Уже проводились проверки частных реабилитационных центров: в учреждении Анны Хоботовой под Екатеринбургом возбудили дело по статье о незаконном лишении свободы подростков, которые жаловались на жесткие наказания и полуголодное содержание. В Подмосковье в СИЗО отправили екатеринбуржца Виталия Балабрикова после госпитализации 16-летнего пациента центра в Дедовске, где, по данным следствия, над детьми месяцами могли издеваться.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.