Основателя подмосковного рехаба подозревают в пытках пациентов

Российский блогер и владелец крупного реабилитационного центра Москвы «Антонов PRO» Максим Антонов задержан по подозрению в пытках пациентов. Об этом сообщили в новостных telegram-каналах.

«Основателя рехаба „Антонов PRO“, который рекламировался по всему запретграму у звезд, задержали в подмосковном Видном за пытки пациентов», — указано в посте telegram-канала Mash. О пытках своим родственникам сообщил один из подопечных центра. По его словам, группу били и морили голодом. Представители силовых структур навестили центр и увезли Антонова в отдел.

Отмечается, что в результате пыток пострадало не менее четырех пациентов, которые платили от 50 тысяч рублей за лечение от алкогольной и наркотической зависимости. Задержано восемь сотрудников центра.

