Украина встала на пороге вымирания

До начала текущего конфликта население Украины составляло 42 млн человек Фото: Официальный сайт президента Украины

Украина сталкивается с риском масштабного демографического кризиса: за почти четыре года текущего конфликта численность ее населения сократилась до менее чем 36 млн человек. Как передает Институт демографии Национальной академии наук страны, при сохранении текущих тенденций к 2040 году население может уменьшиться до 29 млн человек, а к 2051 году — до 25 млн.

«До начала конфликта население страны составляло 42 млн человек, это число в настоящий момент упало до менее чем 36 млн. Согласно оценкам, к 2051 году эта цифра снизится до 25 млн», — говорится в данных Института демографии Национальной академии наук Украины. Информацию передает Reuters.

Согласно данным, приведенным во «Всемирной книге фактов ЦРУ», Украина в 2024 году занимала первое место в мире по уровню смертности и одновременно имела один из самых низких показателей рождаемости: на одно рождение, по этим сведениям, приходится около трех случаев смерти. Правительственные оценки также фиксируют существенное снижение продолжительности жизни. Средний возраст, которого доживают мужчины, сократился с 65,2 года до начала конфликта до 57,3 года в 2024 году. Для женщин этот показатель уменьшился с 74,4 до 70,9 года.

Продолжение после рекламы

Сложная демографическая ситуация обусловлена не только высокой смертностью и низкой рождаемостью, но и масштабной миграцией граждан. Украинский аналитический центр «Центр экономической стратегии» в марте 2025 года сообщил, что около 5,2 млн украинцев, покинувших страну после начала спецоперации, остаются за рубежом. Основные направления миграции — европейские государства, среди которых называются Россия, Германия и Польша. По прогнозам аналитиков, от 1,7 до 2,7 млн человек, выехавших за границу, с высокой вероятностью не вернутся в страну. Кроме того, после завершения конфликта к ним могут присоединиться еще сотни тысяч трудоспособных мужчин.