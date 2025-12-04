Подмосковный рехаб незаконно удерживал десятки людей

Гендиректор реабилитационного центра задержан, сообщили в МВД Фото: Илья Московец © URA.RU

В подмосковном реабилитационном центре незаконно удерживались 30 человек. Гендиректор задержан. Об этом заявили в МВД.

«30 человек в возрасте от 19 до 75 лет незаконно удерживались в реабилитационном центре в Подмосковье», — указано в сообщении ведомства. Его приводит ТАСС. Также подтвердили задержание генерального директора.

Суд рассмотрит ходатайства об аресте 4 сотрудников рехаба в Егорьевске и Видном, где незаконно удерживали постояльцев. Это следует из сообщения прокуратуры, которое приводит РИА Новости.

Ранее telegram-канал Mash сообщил о задержании владельца крупного рехаб-центра в Подмосковье Максима Антонова по подозрению в пытках. О пытках своим родственникам сообщил один из подопечных центра.