Подмосковный рехаб незаконно удерживал десятки людей
Гендиректор реабилитационного центра задержан, сообщили в МВД
Фото: Илья Московец © URA.RU
В подмосковном реабилитационном центре незаконно удерживались 30 человек. Гендиректор задержан. Об этом заявили в МВД.
«30 человек в возрасте от 19 до 75 лет незаконно удерживались в реабилитационном центре в Подмосковье», — указано в сообщении ведомства. Его приводит ТАСС. Также подтвердили задержание генерального директора.
Суд рассмотрит ходатайства об аресте 4 сотрудников рехаба в Егорьевске и Видном, где незаконно удерживали постояльцев. Это следует из сообщения прокуратуры, которое приводит РИА Новости.
Ранее telegram-канал Mash сообщил о задержании владельца крупного рехаб-центра в Подмосковье Максима Антонова по подозрению в пытках. О пытках своим родственникам сообщил один из подопечных центра.
Также было известно о задержании в Московской области восьми сотрудников двух реабилитационных центров в Егорьевске и Ленинском округе, где, по данным следствия, людей под предлогом лечения от наркозависимости незаконно удерживали, применяя к ним физическое насилие. Тогда Следственный комитет возбудил два дела по ст. 127 УК РФ, а гендиректора сети рехабов доставили в полицию, в том числе после обысков и допросов потерпевших.
