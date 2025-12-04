Московского физика приговорили по делу о госизмене и диверсии
04 декабря 2025 в 15:23
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Московский физик Артем Хорошилов* (внесен в перечень террористов и экстремистов на территории РФ) получил 21 год тюрьмы. Научного работника признали виновным в государственной измене, а также в планировании диверсии. Вердикт по делу Хорошилова вынес Московский областной суд. Согласно оглашенному приговору дополнительно установлено ограничение свободы сроком на два года, а также назначен штраф в размере 700 тыс рублей.
Подписаться
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Комментарии (0)
Комментариев нет
Следующий материал