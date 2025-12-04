Московского физика приговорили по делу о госизмене и диверсии

Московский физик Артем Хорошилов* (внесен в перечень террористов и экстремистов на территории РФ) получил 21 год тюрьмы. Научного работника признали виновным в государственной измене, а также в планировании диверсии. Вердикт по делу Хорошилова вынес Московский областной суд. Согласно оглашенному приговору дополнительно установлено ограничение свободы сроком на два года, а также назначен штраф в размере 700 тыс рублей.