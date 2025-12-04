Ударит ли магнитная буря 5 декабря: точный прогноз ученых по часам

Декабрь 2025 года ожидается неспокойным с точки зрения геомагнитной обстановки Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

4 декабря планету сотрясла мощная магнитная буря, сила которой приближалась к шести баллам из девяти возможных. Этот всплеск солнечной активности задал тон всему месяцу: декабрь принесет метеозависимым немало сложных дней. Будет ли магнитная буря 5 декабря 2025, какой силы и когда, наконец, закончится эта геомагнитная непогода — рассказывает URA.RU.

Вспышки на Солнце в декабре 2025

Декабрь 2025 года начался с повышенной солнечной активности. Мощная вспышка высшего X-класса, зафиксированная 1 декабря, стала причиной выброса корональной массы в направлении Земли. По прогнозам лаборатории солнечной астрономии, 4 декабря на планету обрушится магнитная буря уровня G2, которая продлится несколько суток.

После вспышки Солнце выбросило колоссальный поток заряженных частиц, который 4 декабря достиг Земли. По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН, буря достигла уровня G2 (средней силы), но будет воздействовать на планету несколько суток — вплоть до выходных.

Прогноз магнитных бурь на 5 декабря

После сильного удара 4 декабря, 5-го числа ожидается снижение геомагнитной активности. Но полностью спокойным днем он не будет — фон все еще повышенный.

Подробно по часам 5 декабря:

До 15:00 — активность будет держаться на уровне около 4 баллов. Это «оранжевый» уровень, значит магнитосфера Земли все еще возбуждена. Самочувствие у метеочувствительных людей может быть нестабильным.

После 15:00 — начнется плавное снижение. Показатели опустятся до 3.5 баллов, переходя в «зеленую», но все еще не фоновую зону. Обстановка начнет выравниваться.

Итог по вероятностям на 5 декабря:

Магнитная буря (уровень G1) — 50%

Возбужденная магнитосфера — 35%

Спокойная обстановка — всего 15%

Ключевые индексы:

Индекс Ap (возмущенность поля) — 30. Это значит, что мы на пороге магнитной бури (буря начинается с 30+).

Солнечный поток F10.7 — 190. Солнце продолжает оставаться очень «горячим» и активным (норма — 70-100), то есть источник проблем никуда не делся.

Магнитные бури оказывают негативное влияние на людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями Фото: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

Атмосферное давление 5 декабря в Москве и Санкт-Петербурге

На 5 декабря в двух столицах прогнозируется повышенное атмосферное давление на фоне продолжающейся геомагнитной активности. Это создает двойной неблагоприятный фон для людей, чувствительных к погодным изменениям.

По данным Гидрометцентра:

Москва: 758 мм рт. ст. (выше климатической нормы, которая составляет около 747-748 мм рт. ст. для декабря).

Санкт-Петербург: 767 мм рт. ст. (также существенно выше нормы, обычно около 755-760 мм рт. ст.).

Прогноз магнитных бурь на декабрь 2025

Декабрь 2025 года ожидается неспокойным с точки зрения геомагнитной обстановки. По предварительным расчетам специалистов, наиболее сложными станут три даты:

4 декабря

23 декабря

30 декабря

Именно в эти дни с высокой вероятностью прогнозируются магнитные бури, которые окажут наиболее сильное воздействие на метеозависимых людей.

Динамика по декадам:

1–10 декабря: Начало месяца будет активным. Пик ожидается 4 декабря — возможна полноценная магнитная буря. 5 декабря активность пойдет на спад, но магнитосфера останется возбужденной.

11–20 декабря: Самый спокойный период месяца. Серьезных бурь не прогнозируется.

21–31 декабря: К концу года активность снова возрастет. Помимо бурь 23 и 30 декабря, в оранжевой зоне возбуждения магнитосфера будет находиться 24, 27, 29 и 31 декабря.

Прогноз магнитных бурь на декабрь 2026 Фото: URA.RU

Что такое магнитные бури и как они влияют на здоровье

Магнитная буря — это мощные «встряски» магнитного поля планеты. Их причина — гигантские взрывы на Солнце (вспышки), которые выбрасывают в сторону Земли облака заряженных частиц. Когда эта солнечная плазма достигает нас, она «бомбардирует» земное магнитное поле, вызывая его сильные колебания.

Чтобы измерить силу этого явления, ученые используют шкалу от 0 до 9. Ноль — это полный штиль, а девять — экстремальная супербуря, способная вывести из строя электрические сети и связь. Для большинства людей буря становится ощутимой, начиная с уровня 5 баллов. Именно с этого порога метеозависимые могут чувствовать недомогание.

Чем опасны бури для организма

Врач-кардиолог Марина Орлова в беседе с URA.RU объяснила, почему магнитные бури становятся испытанием для организма и кого это касается в первую очередь.

«Магнитные бури — это серьезный стресс, особенно для тех, у кого уже есть проблемы, — отметила кардиолог. — В эти дни организм работает на пределе».

Основные мишени:

Сердце и сосуды: Полярные возмущения могут провоцировать сосудистые спазмы, из-за чего скачет давление, кружится голова. Кровь становится гуще, медленнее течет, что повышает риск образования тромбов.

Полярные возмущения могут провоцировать сосудистые спазмы, из-за чего скачет давление, кружится голова. Кровь становится гуще, медленнее течет, что повышает риск образования тромбов. Нервы и сон: Солнечная активность нарушает выработку мелатонина — гормона сна. Результат — бессонные ночи, дневная раздражительность и повышенная тревожность.

Кто переносит бури легко

По наблюдениям врача, здоровые и активные люди молодого и среднего возраста часто не чувствуют никаких изменений. Их организм тренирован и быстро подстраивается.

Отдельно Орлова выделила психологический фактор: «Тот, кто не следит за прогнозами и не настраивает себя на плохое, обычно проходит эти дни гораздо легче. Это классический „эффект ноцебо“: ожидание недомогания зачастую его и вызывает».

Как пережить магнитную бурю с меньшими потерями

Кардиолог дала четыре ключевых рекомендации: