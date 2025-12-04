Силы ПВО отражают украинскую атаку на Севастополь
04 декабря 2025 в 15:41
Дежурные силы российской ПВО обнаружили и нейтрализовали два украинских беспилотниках. Уели были уничтожены над акваторией Черного моря. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развозжаев.
