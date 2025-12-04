Как аэропорт Геленджика открылся впервые с начала СВО: вспоминаем 25 главных событий года

Аэропорт Геленджика возобновил работу после трёхлетнего закрытия, но с ограничениями по времени Фото: Алексей Богодистов / https://t.me/BogodistovAA

Одним из главных событий уходящего года стало открытие аэропорта в Геленджике (Краснодарский край), закрытого с самого начала спецоперации России на Украине, с февраля 2022 года. Решение Росавиации о приостановке работы 11 аэропортов юга и центра России, включая Геленджик, было связано с соблюдением мер безопасности в рамках СВО. На три с лишним года город-курорт остался без авиасообщения, а новый терминал, построенный ещё в 2021 году, так и не был введён в эксплуатацию.

Работа аэропорта возобновилась в июле 2025 года, что стало ключевым событием для туристической отрасли всего Краснодарского края. Однако в связи с текущей обстановкой для обеспечения безопасности были введены временные ограничения на выполнение полетов в темное время суток. Как сейчас работает аэропорт, какие рейсы выполняются и что с ним происходит — читайте в подробном материале на URA.RU.

Закрытие аэропортов в 2022 году из-за начале СВО

Росавиация 24 февраля 2022 года ввела режим приостановки работы 11 аэропортов, расположенных на юге и в центральной части России. Мера была обусловлена требованиями безопасности в связи с началом спецоперации.

Ограничения затронули аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Первоначально режим временного закрытия был установлен до 2 марта 2022 года, однако впоследствии неоднократно продлевался.

После публикации 49-го уведомления о продлении ограничительных мер Росавиация перестала размещать соответствующие сообщения. В целях сохранения транспортной доступности «Российские железные дороги» организовали дополнительные железнодорожные рейсы в населенные пункты, оставшиеся без авиасообщения.

Успешное открытие аэропорта в Геленджике

Аэропорт Геленджика возобновил работу после трехлетнего перерыва в июле 2025 года Фото: Роман Наумов © URA.RU

После трехлетнего перерыва аэропорт Геленджика в июле 2025 года возобновил работу, став второй международной воздушной гаванью Краснодарского края наряду с Сочи. Об этом сообщили в Минтрансе России.

«Рад, что мне выпала такая честь управлять первым самолетом из Москвы в Геленджик. Курорт встретил нас хорошей, солнечной погодой. И посадка прошла в штатном режиме», — сообщил пилот Андрей Крохмалев.

Запуск регулярных рейсов из Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска был встречен высоким спросом и позволил значительно упростить логистику для сотен тысяч туристов. Новый терминал, введенный в эксплуатацию, успешно справлялся с возросшим пассажиропотоком.

"Это такое счастье, вы не представляете <...> Полет прошел шикарно! Мы каждый год ездим в Геленджик отдыхать. Так сложно было добираться из Сочи, потом на перекладных, но теперь мы сможем летать самолетом. Тысячи россиян смогут!" — сказала жительницы Москвы Светлана Тюринова после приземления в аэропорту Геленджика 18 июля. Ее слова передает "Комсомольская правда".

Губернатор встречал первый самолет с цветами

Первый пассажирский рейс на взлетно-посадочной полосе в новом аэропорту Геленджика встретили губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и мэр курорта Алексей Богодистов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона. Первой с трапа лайнера спустилась пассажирка Светлана Тюринова, ей глава края вручил большой букет цветов.

«Теперь в Краснодарском крае работают две воздушные гавани – в Сочи и Геленджике. Для курортного региона с таким огромным турпотоком это очень важно. Гости могут строить новые маршруты. Логистика значительно упрощается. Одновременно на Кубани сейчас отдыхают почти 400 тысяч человек, не считая тех, кто приезжает на однодневные экскурсии», — отметил губернатор Кубани.

Временные меры для обеспечения безопасности

Однако в текущей оперативной обстановке для гарантированного обеспечения безопасности были введены временные ограничения. Согласно специальному уведомлению Росавиации (NOTAM), прием и отправление гражданских рейсов в аэропорту Геленджика теперь разрешены только в светлое время суток — с 08:30 до 20:00 по московскому времени. Об этом сообщает Росавиация в своем telegram-канале. Эти меры носят превентивный характер и позволят специалистам поддерживать максимальный уровень контроля над воздушной обстановкой.

Усиление контроля за воздушным пространством

Введенные ограничения тесно связаны с комплексом мер по противодействию беспилотным летательным аппаратам (БПЛА) в курортном регионе. Об этом рассказал представитель Росавиации Артем Кореняко в telegram-канале.

Помимо ограничения времени работы аэропорта, усиливается мониторинг воздушного пространства с помощью современных систем радиолокационного контроля. Это стандартная практика, направленная на минимизацию любых рисков и защиту критической инфраструктуры, а также безопасности отдыхающих.

Эксперты о влиянии на турпоток и транспорт

Спрос на ж/д билеты в Новороссийск упал на 19% после открытия аэропорта Геленджика Фото: Марат Губайдуллин © URA.RU

Эксперты отмечают, что, несмотря на временные ограничения, кардинального снижения интереса к Геленджику как к курорту не прогнозируется. Позитивный опыт работы аэропорта летом 2025 года доказал его востребованность.

При этом, как сообщают «Известия», спрос на железнодорожные билеты в соседний Новороссийск уже снизился примерно на 19%, что свидетельствует о перераспределении транспортных потоков в пользу воздушного сообщения, когда оно доступно. Ожидается, что по мере стабилизации обстановки график работы воздушной гавани будет постепенно возвращаться к круглосуточному режиму.

Как работает сейчас и куда есть рейсы

В настоящее время аэропорт Геленджика работает в штатном режиме, принимая и отправляя регулярные рейсы по внутренним направлениям. Его работа ограничена светлым временем суток: терминал открыт для пассажиров с 08:00 до 20:00, а выполнение полетов разрешено в интервале с 08:30 до 20:00 по московскому времени, что является временной мерой, направленной на обеспечение авиационной безопасности.

Аэропорт Геленджика работает с 08:00 до 20:00 в штатном режиме Фото: Роман Наумов © URA.RU

Авиарейсы из Геленджика выполняются по пяти внутренним направлениям: в Екатеринбург, Казань, Москву, Новосибирск и Санкт-Петербург. Соответственно, добраться до Геленджика воздушным транспортом можно из этих же городов.

Аэропорт предлагает весь комплекс необходимых услуг, включая регистрацию на рейсы, зоны предполетного досмотра, комфортабельные залы ожидания, включая бизнес-лаунж, а также объекты питания и розничной торговли. Пропускная способность обновленной инфраструктуры позволяет без задержек обслуживать существующий пассажиропоток.

История аэропорта Геленджик

Аэропорт Геленджика был построен в 1950-х годах на месте военного аэродрома Фото: https://t.me/adm_gelen

Аэропорт Геленджика, построенный в 1950-х годах на месте военного аэродрома, переживал периоды расцвета и спада. После существенного сокращения пассажиропотока в 1990-е годы, масштабная реконструкция была проведена в 2005–2010 годах, что позволило ему принимать все типы воздушных судов и стать площадкой для международных событий. Пассажиропоток неуклонно рос, и к 2019 году достиг 338 тысяч человек, что потребовало строительства нового терминала.

