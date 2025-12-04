В российском регионе приняли закон, касающийся абортов
Срочная новость
Фото: © URA.RU
В Московской области одобрен закон, направленный на профилактику искусственного прерывания беременности. Документ предусматривает, в частности, создание центров поддержки для женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. В них планируется проводить беседы о возможных негативных последствиях аборта для здоровья. Также в разъяснительную работу планируют включить использование мотивационных анкет. Помимо этого, по желанию женщины, проведение ультразвукового исследования с демонстрацией сердцебиения эмбриона.
