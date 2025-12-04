Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

В российском регионе приняли закон, касающийся абортов

04 декабря 2025 в 15:14
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Срочная новость , заглушка, ура ру, Срочная новость

Срочная новость

Фото: © URA.RU

В Московской области одобрен закон, направленный на профилактику искусственного прерывания беременности. Документ предусматривает, в частности, создание центров поддержки для женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. В них планируется проводить беседы о возможных негативных последствиях аборта для здоровья. Также в разъяснительную работу планируют включить использование мотивационных анкет. Помимо этого, по желанию женщины, проведение ультразвукового исследования с демонстрацией сердцебиения эмбриона.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал