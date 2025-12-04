Жители Индии провели специальный ритуал к приезду Путина. Видео
Участники церемонии вышли с крупными портретами Путина и Моди
Фото: пресс-служба президента РФ
В индийском городе Праяградж жители провели специальный религиозный ритуал благословения в честь президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди. Обряд приурочили к государственному визиту российского лидера в страну.
«Самый большой друг нашей страны!» — назвали Путина местные жители, передает РЕН ТВ. Участники церемонии вышли с крупными портретами Владимира Путина и Нарендры Моди. Праяградж, где прошел обряд, считается одним из важнейших духовных центров Индии. Город расположен в месте слияния священных рек и традиционно воспринимается как пространство особой религиозной энергии.
Самолет президента России Владимира Путина, прибывающего с официальным визитом в Индию, ожидается в аэропорту около 18:30 по местному времени (21:00 по московскому времени). Об этом сообщило индийское телевидение India Today. По данным телеканала, в аэропорту российского лидера встретит МИД Индии Субраманьям Джайшанкар. После этого в резиденции главы индийского правительства запланирован закрытый ужин премьер-министра Нарендры Моди с президентом России.
Визит российского лидера в Индию пройдет 4–5 декабря по приглашению премьер-министра Нарендры Моди и приурочен к проведению Российско-индийского форума в Нью-Дели. Центральным событием повестки станет пленарное заседание, посвященное развитию двусторонней торговли и расширению присутствия индийских производителей и поставщиков на российском рынке.
