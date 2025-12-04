Постоянный едок и мастер отгулов: веселые номинации для коллег на корпоратив

Корпоративы — отличный способ укрепить командный дух, отметить достижения сотрудников и просто провести время в приятной атмосфере Фото: Размик Закарян © URA.RU

В каждом офисе есть свои «звезды»: болтун, компьютерный гений, душа компании и тот, кто всегда пропадает в нужный момент. Знакомо? Так вот, корпоратив — идеальный повод отметить эти уникальные типажи с юмором. URA.RU собрал подборку шуточных номинаций для коллег, которые точно вызовут взрыв смеха.

«Мастер отгулов»

Тому коллеге, который всегда находит причину, чтобы уйти с работы пораньше или взять отгул. Его способность придумать неотложные дела поражает воображение. Однажды он ушел с работы на три часа раньше, объяснив это срочной необходимостью посетить выставку котиков.

«Информационный центр офиса»

Тому коллеге, кто всегда в курсе всех последних новостей и слухов, распространяя их быстрее, чем они успевают появиться. Его способность узнавать все раньше всех действительно впечатляет. Однажды он узнал о повышении зарплаты раньше, чем сам начальник подписал приказ.

«Скандинавский эпос офиса»

Этот человек — настоящий кладезь всех офисных баек и анекдотов. Он может рассказывать о том, как компания зарождалась, и какие курьёзные случаи происходили за многие годы. Иногда его истории настолько длинные и запутанные, что все начинают думать, что он был свидетелем этих событий лично.

«Шпион офиса»

Коллеге, который всегда знает, что происходит в офисе, даже если он находится в отпуске. Его способность узнавать все секреты и новости поражает воображение. Говорят, что однажды он узнал о повышении зарплаты раньше самого начальника.

«Король обеденного перерыва»

Тому коллеге, кто умеет превратить свой обед в настоящий марафон наслаждения. Он уходит на обед дольше обычного, смакуя каждый кусочек и возвращаясь в офис только тогда, когда все остальные уже заканчивают работать.

«Миротворец-дипломат»

Тому коллеге, кто может угомонить даже самых горячих спорщиков. Его способность находить общий язык с кем угодно настолько велика, что однажды он смог убедить начальника принять предложение, от которого все отказались. Ну или, возможно, он просто обещал им принести торт.

«Доктор офиса»

Тому коллеге, кто всегда готов спасти день, предоставив нужное лекарство или дельный совет. Его аптечка — это настоящий арсенал первой помощи, а его знания медицины поражают. Однажды он вылечил простуду у половины офиса, используя секретный рецепт бабушкиных травяных настоек.

«Мастер оправданий»

Тому коллеге, кто всегда находит невероятно креативные и фантастические предлоги для своих промашек и опозданий. Его воображение безгранично, и его отговорки порой настолько нелепы, что все начинают сомневаться в реальности происходящего. Однажды он объяснил свое отсутствие на важном совещании тем, что случайно оказался втянут в межгалактическое путешествие и вернулся только вечером.

«Постоянный едок»

Тому коллеге, кто всегда что-то жует, будь то бутерброды, фрукты или печенье. Его стол всегда завален упаковками снеков, а шкафчик забит вкусняшками. Он может перекусить даже во время важной встречи, и никто не удивляется, когда слышит хруст чипсов в наушниках.

«Золотой язык офиса»

Тому, кто всегда готов поддержать разговор, дать совет или просто послушать ваши жалобы. Его умение разговаривать настолько велико, что однажды он так увлекательно рассказывал о своем дне, что все начали подозревать, что он пытается избежать работы!

«Кулинарный маг»

Тому сотруднику, который всегда приносит на работу что-то вкусненькое, вызывая у всех приступы голода. Его еда исчезает со стола быстрее, чем вы успеете подумать о том, чтобы съесть что-то самому. Однажды он принес так много еды, что все решили, что это какой-то заговор, чтобы продлить обеденный перерыв.

«Защитник экологии»

Тому коллеге, кто настолько заботится о природе, что даже принесёт домой использованную батарейку, чтобы правильно утилизировать ее. Он всегда напоминает о важности заботы о планете, и его экологическая сознательность вдохновляет всех вокруг.

«Икона стиля»

Тому, чей стиль настолько выдающийся, что коллеги спрашивают, не сшито ли его платье на заказ. Его наряды всегда привлекают внимание, и его чувство моды вдохновляет всех.

«Вечный студент»

Тому коллеге, кто всегда стремится узнать что-то новое и тут же делится своими открытиями с окружающими. Его жажда знаний не знает границ, и он может прочитать учебник за выходные, чтобы на следующей неделе поразить всех новыми идеями.

«Техномаг»

Тому, кто может починить любую технику, даже если это ноутбук упал в бассейн. Его способности настолько велики, что однажды он собрал компьютер из старых запчастей, и он заработал.

«Мастер скрытых талантов (и чатов)»

Самому активному участнику рабочих и не очень рабочих Telegram-чатов.

«Хранитель офисного микроклимата»

Тому, кто всегда знает, где спрятан кондиционер/обогреватель и регулирует его под себя.

«Генератор идей для пятницы

Сотруднику, который всегда знает, куда пойти после работы и как «культурно» отдохнуть.

«Человек-оркестр (и кофе-машина)»

Коллеге, который успевает делать десять дел одновременно и без которого аппарат не работает.

«Лучший переговорщик с курьером и доставкой еды»

Тому, кто лично знает всех курьеров в радиусе пяти километров.

«Ниндзя опенспейса»

Сотруднику, который может бесшумно появиться за спиной или так же тихо исчезнуть с совещания.

«Олимпийский чемпион по планированию отпуска»

Тому, кто уже в январе знает, как распределит все выходные и отпуск до декабря.

«Профи в поиске виноватых (когда приходит начальство)»

Шуточная награда для того, кто всегда найдет объяснение, почему что-то пошло не по плану.

«Энерджайзер года»

Коллеге, чей заряд бодрости в понедельник утром сравним с ударом тока.

«Главный по сохранению спокойствия (и печенькам)»