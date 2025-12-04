В России в честь волонтеров выпущена памятная почтовая марка

«Единая Россия» запустила всероссийский фотоконкурс объектов инфраструктуры Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

«Единая Россия» объявила о старте всероссийского фотоконкурса, посвященного объектам инфраструктуры, созданным в рамках народной программы партии. В рамках мероприятия и при содействии ЕР в обращение была выпущена марка, приуроченная к 10-летнему юбилею движения «Волонтеры Победы». Ее тираж составил 144 тысячи экземпляров, сообщили представители партии.

«Новая марка — продолжение системной работы „Единой России“ по выпуску памятных почтовых знаков. У нас есть марки, посвященные Городам трудовой доблести, писателям-фронтовикам Второй мировой войны. Буквально на следующей неделе состоится гашение очередных 10 марок Героям, погибшим в ходе специальной военной операции», — сказал руководитель Центрального исполкома «Единой России», депутат Госдумы Александр Сидякин. Его слова приводятся на сайте партии.

Сидякин поздравил всех присутствующих на мероприятии с наступающим Днем добровольцев Фото: Роман Наумов © URA.RU

В церемонии гашения приняли участие Сидякин, председатель Центрального штаба движения «Волонтеры Победы», зампредседателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Занко, член Высшего совета партии, Герой РФ, начальник Главного штаба движения «Юнармия» Владислав Головин, а также гендиректор АО «Марка» Вероника Максименкова. Александр Сидякин, обращаясь к участникам мероприятия, поздравил присутствующих с приближающимся Днем добровольца и отметил, что движение «Волонтеры Победы» представляет собой сильное, сплоченное и единомышленное сообщество.

По словам Сидякина, «Единая Россия» придает особое значение инициативам, направленным на сохранение исторической памяти, и в этом вопросе позиции партии и организации «Волонтеры Победы», созданной по поручению президента, полностью совпадают. Он напомнил, что совместно реализуется целый ряд крупных проектов, среди которых «Диктант Победы», акция «Свеча Памяти», движение «Бессмертный полк» и кампания «Георгиевская ленточка».

Ольга Занко заявила, что выпуск марки — знак уважения для каждого волонтера движения Фото: Роман Наумов © URA.RU

Ольга Занко подчеркнула, что выпуск упомянутой почтовой марки является проявлением уважения и признания работы каждого участника движения «Волонтеры Победы» — в помощи ветеранам, благоустройстве мемориальных объектов и воинских захоронений, организации памятных акций, а также в сохранении и популяризации великой истории России. По ее словам, новая марка будет напоминать о том, насколько большое число людей — уже более миллиона добровольцев в разных странах мира — занимается защитой исторической памяти и исторической правды.

Ранее в России стартовал всероссийский фотоконкурс, посвященный объектам инфраструктуры. Его задача — с помощью снимков, сделанных самими жителями, продемонстрировать реальные преобразования в населенных пунктах страны — как в крупных городах, так и в сельской местности. Подать заявку на участие можно до 1 марта 2026 года на сайте «естьрезультат.рф». Участникам предлагается выбрать одну из пяти номинаций: «Импульс развития», «Родина вдохновения», «Будущее в наших руках», «Комфортная жизнь» и «Территория возможностей». После выбора категории необходимо загрузить фотографию и сопроводить ее кратким пояснением.

Памятные марки выпущены тиражом 144 тысячи экземпляров (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU