В «Черкизово» отреагировали на информацию о вспышке туберкулеза на заводе компании
На предприятии компании в Москве не обнаружены случаи заражения туберкулезом
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
На Черкизовском мясокомбинате в Москве могла произойти вспышка туберкулеза — у одного работника якобы выявлена открытая форма инфекции. В связи с этим в пресс-службе группы «Черкизово» сообщили, что информация о вспышке заболевания на предприятии их компании не соответствует действительности.
«В августе этого года у одного из работников предприятия, проходившего медобследование перед операцией, действительно было выявлено заболевание в закрытой форме. Это единственный подтвержденный случай среди сотрудников завода, общее количество которых превышает 1,5 тысячи человек. <...> К настоящему времени ни у кого из работников диагноз туберкулеза не подтвердился», — передает агентство «Москва» информацию от пресс-службы компании.
Сейчас на предприятии в соответствии с предписанием Роспотребнадзора проведена дополнительная санитарная обработка. Также сотрудники прошли многоэтапное обследование на туберкулез.
Ранее сообщалось, что у одного из сотрудников предприятия была диагностирована открытая форма туберкулеза, а у ряда других работников результаты пробы Манту оказались положительными. Персонал мясокомбината обязали пройти необходимое лабораторное обследование. По отдельным версиям, источником распространения инфекции могли стать иностранные граждане, трудоустроенные на данном предприятии, передает «Царьград».
