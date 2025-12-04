В «Черкизово» отреагировали на информацию о вспышке туберкулеза на заводе компании

На предприятии компании в Москве не обнаружены случаи заражения туберкулезом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На Черкизовском мясокомбинате в Москве могла произойти вспышка туберкулеза — у одного работника якобы выявлена открытая форма инфекции. В связи с этим в пресс-службе группы «Черкизово» сообщили, что информация о вспышке заболевания на предприятии их компании не соответствует действительности.

«В августе этого года у одного из работников предприятия, проходившего медобследование перед операцией, действительно было выявлено заболевание в закрытой форме. Это единственный подтвержденный случай среди сотрудников завода, общее количество которых превышает 1,5 тысячи человек. <...> К настоящему времени ни у кого из работников диагноз туберкулеза не подтвердился», — передает агентство «Москва» информацию от пресс-службы компании.

Сейчас на предприятии в соответствии с предписанием Роспотребнадзора проведена дополнительная санитарная обработка. Также сотрудники прошли многоэтапное обследование на туберкулез.

