Москвичи отравились средством от тараканов, есть погибший: тревожные кадры с места событий. Фоторепортаж
Мужчина отравился неизвестным веществом
Фото: Воронин Денис / Агентство «Москва»
В одной из московских квартир распылили неизвестное химическое вещество. В результате происшествия один из мужчин оказался в тяжелом состоянии и был госпитализирован, однако спасти его не удалось — пострадавший скончался в больнице.
Инцидент произошел в девятиэтажном жилом доме на Нижегородской улице. На месте работают сотрудники полиции, экстренные службы и представители МЧС, которые устанавливают обстоятельства и причины произошедшего. Кадры с места происшествия — в фоторепортаже URA.RU.
Погибший проживал в квартире на восьмом этаже. Сотрудники МЧС заходили в жилое помещение в защитных костюмах. Спасатели и специалисты продолжают работу на месте в костюмах химической защиты. В воздухе зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ.
По предварительным данным, в квартире проводилась дезинсекция от тараканов. При этом, как полагают специалисты, было использовано чрезмерное количество инсектицидного препарата.
На месте происшествия сейчас работают сотрудники полиции, спасатели и представители МЧС
Фото: Воронин Денис / Агентство «Москва»
