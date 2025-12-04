Логотип РИА URA.RU
Москвичи отравились средством от тараканов, есть погибший: тревожные кадры с места событий. Фоторепортаж

Москвич умер из-за отравления неизвестным веществом
04 декабря 2025 в 16:36
Мужчина отравился неизвестным веществом

Мужчина отравился неизвестным веществом

Фото: Воронин Денис / Агентство «Москва»

В одной из московских квартир распылили неизвестное химическое вещество. В результате происшествия один из мужчин оказался в тяжелом состоянии и был госпитализирован, однако спасти его не удалось — пострадавший скончался в больнице.

Инцидент произошел в девятиэтажном жилом доме на Нижегородской улице. На месте работают сотрудники полиции, экстренные службы и представители МЧС, которые устанавливают обстоятельства и причины произошедшего. Кадры с места происшествия — в фоторепортаже URA.RU.

Погибший проживал в квартире на восьмом этаже. Сотрудники МЧС заходили в жилое помещение в защитных костюмах. Спасатели и специалисты продолжают работу на месте в костюмах химической защиты. В воздухе зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ.

По предварительным данным, в квартире проводилась дезинсекция от тараканов. При этом, как полагают специалисты, было использовано чрезмерное количество инсектицидного препарата.

На месте происшествия сейчас работают сотрудники полиции, спасатели и представители МЧС

Фото: Воронин Денис / Агентство «Москва»

Материал из сюжета:

В Москве люди отравились неизвестным веществом

