Европа столкнулась с кокаиновой катастрофой

За десятилетие потребление кокаина на континенте выросло в шесть раз Фото: Георгий Бергал © URA.RU

Ситуация с наркотиками в Европе достигла «катастрофического уровня». Об этом заявил еврокомиссар по внутренним делам и миграции Магнус Бруннер.

«Ситуация с наркотиками в Европе достигла катастрофического уровня», — сказал Бруннер на брифинге в Брюсселе. По его словам, за десятилетие потребление кокаина на континенте выросло в шесть раз. Потребление метадона утроилось, а экстази — выросло примерно вдвое.