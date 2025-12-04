Европа столкнулась с кокаиновой катастрофой
За десятилетие потребление кокаина на континенте выросло в шесть раз
Фото: Георгий Бергал © URA.RU
Ситуация с наркотиками в Европе достигла «катастрофического уровня». Об этом заявил еврокомиссар по внутренним делам и миграции Магнус Бруннер.
«Ситуация с наркотиками в Европе достигла катастрофического уровня», — сказал Бруннер на брифинге в Брюсселе. По его словам, за десятилетие потребление кокаина на континенте выросло в шесть раз. Потребление метадона утроилось, а экстази — выросло примерно вдвое.
Президент Федерального управления криминальной полиции Германии (BKA) Хольгер Мюнх сообщил, что европейские наркокартели все активнее используют сложные химические и технологические способы для тайного ввоза кокаина вместе с промышленной продукцией и сырьем в контейнерах. По его словам, преступные группировки уже не ограничиваются лишь маскировкой наркотиков под продукты питания, а переходят к освоению новых логистических маршрутов и модернизации схем переработки.
