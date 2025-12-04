Начался сбор вопросов на прямую линию Путина
04 декабря 2025 в 17:04
Срочная новость
Фото: © URA.RU
В России стартовал прием вопросов к объединенной большой пресс‑конференции и прямой линии Владимира Путина. Об этом сообщил Кремль. Как уточнили в пресс-службе президента, вопросы можно задавать через телефон, приложение или сайт.
