Американский сервис Zoom заблокировал аккаунт борцов с фейками

Американская платформа для онлайн-конференций Zoom 3 декабря заблокировала профессиональный аккаунт Международной ассоциации по фактчекингу (Global Fact-Checking Network, GFCN). Об этом говорится в пресс-релизе ассоциации.

«Наш аккаунт в Zoom использовался для образовательной цели — создания безопасной информационной среды для всех жителей планеты. Мы продолжим нашу образовательную миссию в сфере медиаграмотности, но уже на других платформах», — прокомментировал блокировку президент GFCN Владимир Табак.

Недавно, 25 ноября и 2 декабря 2025 года, GFCN провела через Zoom два крупных онлайн-мероприятия: вебинар «Практический фактчекинг» и мастер-класс «Как ИИ формирует новую реальность, стирая грань между правдой и фейком». Лекции были открытыми и бесплатными, записи — в свободном доступе.

По данным организаторов, в этих онлайн мастер-классах приняли участие более 700 человек из разных стран мира. Слушателям рассказывали о современных инструментах проверки информации, алгоритмах работы с источниками и о том, как генеративный искусственный интеллект используется как для создания фейков, так и для борьбы с ними. Особенностью текущего цикла мероприятий было то, что часть вебинаров проходила под эгидой ЮНЕСКО.

Для обеспечения стабильной работы вебинаров и возможности подключения большого количества участников GFCN заранее приобрела профессиональный аккаунт Zoom. Именно этот аккаунт и был неожиданно заблокирован 3 декабря — между прошедшими и предстоящими конференциями. Zoom уведомил о блокировке по формулировке «за нарушение правил платформы», однако в письме не были указаны конкретные пункты или эпизоды, которые могли бы стать основанием для такого решения. Представители GFCN называют ситуацию сомнительной и не исключают политическую составляющую в блокировке аккаунта.

Несмотря на блокировку, GFCN уже начала подбор альтернативной онлайн-платформы, которая сможет обеспечить проведение масштабных мероприятий для международной аудитории. Организация подтверждает, что запланированные вебинары 9 и 12 декабря состоятся.