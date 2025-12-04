В МИД РФ оценили замену Ермака на Умерова в роли главы делегации Украины на переговорах
В МИД РФ сообщили, что в первую очередь важна готовность к диалогу, а не личность главы делегации
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Москве важна готовность главы делегации Украины к содержательному разговору и работе по устранению причин конфликта. С таким заявлением выступила представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Для нас важна, в общем-то, не фигура того или иного представителя киевского режима или Украины. Нам важен содержательный разговор, нацеленный на устранение первопричин конфликта», — сказала Захарова. Ее слова приводит «РИА Новости». Она подчеркнула, что готовность к диалогу Рустема Умерова станет ясна, когда будут первые результаты переговоров и его деятельности.
Рустем Умеров стал главой украинской делегации на переговорах с США 22 ноября. Тогда состав делегации Украины был обновлен. Соответствующий указ подписал Владимир Зеленский после отстранения Андрея Ермака.
