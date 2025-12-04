«Переживаю непростое время»: Долина обратилась к зрителям, едва сдерживая слезы

Лариса Долина произнесла откровенную речь после выступления Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Певица Лариса Долина, попавшая в громкий скандал на фоне истории с квартирой, тяжело переживает обрушившийся на нее негатив. Об этом она косвенно дала понять в обращении к зрителям во время концерта, сообщает корреспондент URA.RU.

Долина выступила с эмоциональной речью

Певица дала концерт в Петропавловске-Камчатском, после которого обратилась с эмоциональной речью к зрителям. Она косвенно дала понять, что травля в сторону артистки не оставила ее равнодушной, и она тяжело переживает происходящее.

«Я безмерно благодарна, что вы сегодня были здесь, а значит, меня поддерживали в это непростое время, которое я сейчас переживаю. Это абсолютно бесценно, примите мою искреннюю благодарность за это», — сказала Лариса Александровна. Она отметила, что ее выступление зал воспринял «совершенно чудесно».

«Я слышала, как стучат ваши сердца, чувствовала ваши улыбки. Когда человеку очень плохо, он не должен быть один. Вы сегодня были моими гостями. Спасибо вам за эту волшебную встречу. Я желаю вам никогда не терять надежду. Желаю вам красивой жизни, полной любви, взаимопонимания. Я желаю вам жить долго и счастливо. Дорогие мои, берегите себя и своих близких», — завершила, едва сдерживая слезы, свой монолог певица.

Как артистка попала в скандал и что за «Эффект Долиной»

Громкая история с участием Ларисы Долиной вспыхнула в 2024 году, когда певица стала жертвой крупной мошеннической схемы. Аферисты, представившись сотрудниками ФСБ, убедили артистку, что ее сбережения находятся под угрозой, и под их давлением она перевела более 200 миллионов рублей на «безопасные счета», фактически находившиеся под контролем преступников. Под тем же влиянием Долина продала свою пятикомнатную квартиру в Хамовниках — престижном районе Москвы.

Недвижимость стоимостью 112 миллионов рублей приобрела мать-одиночка Полина Лурье, действовавшая добросовестно и не подозревавшая о мошенничестве. Когда певица осознала, что стала жертвой обмана, она подала иск в Хамовнический суд Москвы с требованием признать сделку недействительной. Долина утверждала, что во время подписания документов находилась под психологическим воздействием и не могла осознавать суть своих действий.

Главной точкой спора стало то, что после возвращения квартиры певице суд не обязал ее выплачивать Лурье 112 миллионов рублей. По решению суда, вернуть деньги должна та сторона, которая их действительно получила, — мошенники. В итоге покупательница осталась без квартиры и без средств. Позднее аферистов задержали и приговорили к срокам от четырех до семи лет лишения свободы, однако вернуть деньги Лурье это не помогло.