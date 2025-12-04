Что нужно сделать, если плохо работает WhatsApp*: как россиянам безопасно перейти на другой мессенджер

WhatsApp* в России может подвергнуться ограничениям Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Мессенджер WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной на ее территории) может подвергнуться точечным ограничениям, направленным против экстремистских материалов, а не полной блокировке. Такое мнение выразил председатель ассоциации юристов России Сергей Степашин. О том, какие шаги нужно сделать перед возможной блокировкой или ограничениями, чтобы не потерять данные — в материале URA.RU.

Что нужно успеть сделать до ограничений

Скопируйте данные

В Роскомнадзоре рекомендуют заменять иностранные мессенджеры отечественными платформами

Если мессенджер продолжит игнорировать запросы Роскомнадзора и российское законодательство, то это может привести к дальнейшим ограничениям его работы. В эих условиях пользователи могут лишиться доступа к данным. Уже сейчас можно сделать резервную копию, которая позволит не потерять важную информацию.

Эксперт по кибербезопасности Максим Арефьев напомнил, что мессенджер WhatsApp предоставляет возможность создавать локальные резервные копии: на устройствах под управлением Android — в памяти смартфона (в папке WhatsApp) или в облачном хранилище «Google Диск», а на iPhone — в сервисе iCloud.

Как сохранить файлы на Android: откройте приложение и нажмите на три вертикальные точки сверху; выберите «Настройки»; зайдите в раздел «Данные и хранилище»; выберите чат, из которого хотите сохранить файлы; откройте фото, видео или документ и нажмите на три точки в сверху; в выплывающем меню выберите «Сохранить». На iOS: в настройках IPhone откройте раздел WhatsApp, выберите «Чаты», а затем — «Экспортировать чат»; укажите, включать ли медиафайлы; сохраните полученный ZIP-архив на IPhone, в облаке или передайте на ПК.

Определитесь с заменой

Заранее стоит подумать над мессенджером, в котором вам будет удобнее выполнять повседневные и рабочие задачи. Заменой могут стать следующие мессенджеры: MAX, VK Messenger, Telegram, «Яндекс Мессенджер», Jabber/XMPPО, Compass, eXpress, «Пачка». При этом Роскомнадзоре предложили пользователям выбрать любой национальный мессенджер.

Например, в мессенджере MAX можно через вкладку «Контакты» пригласить через SMS, электронную почту и другие мессенджеры пользователей. Получатель увидит сообщение «Я пользуюсь мессенджером MAX», содержащее ссылку-приглашение, а также картинку с QR-кодом для добавления вас в список своих контактов.

В новом российском мессенджере, в частности, можно создавать и групповой чат. Для этого откройте MAX, нажмите на «+» в правом верхнем углу; выберите «Создать групповой чат»; отметьте участников из предложенного списка или найдите его в строке поиска, а затем нажмите «Продолжить»; придумайте название, добавьте аватарку и нажмите «Создать чат».

Работа по импортозамещению WhatsApp завершается благодаря мессенджеру MAX, сообщил глава комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский. По его словам, у WhatsApp было много времени, чтобы наладить взаимодействие с российскими регуляторами, однако администрация мессенджера не предпринимала попыток.

"Исходя из этого, я не вижу более веских причин и дальнейшего смысла продолжать потакать американской экстремистской Meta и ее мессенджеру со всеми их угрозами, утечками и демонстративным нежеланием выполнять требования законов России", — цитирует RG Боярского.

Перенесите телефонную книгу

После этого можно переходить общаться в альтернативное приложение. При этом важно позаботиться не только о переносе переписки, но и о сохранении контактов. Следует учитывать, что некоторые номера могли быть сохранены непосредственно в WhatsApp, без добавления в общую телефонную книгу. В таком случае они не отобразятся в списке контактов смартфона, и найти этих людей в другом мессенджере будет затруднительно. Чтобы такого не произошло, заполните контакты в телефонной книге смартфона.

