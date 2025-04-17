Новый этап модернизации: в Шадринской горбольнице установят магнитно-резонансный томограф

В Шадринской городской больнице (Курганская область) началась подготовка помещений для установки магнитно-резонансного томографа (МРТ). Об этом сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Курганской области.
Работы проходят в рамках модернизации первичного звена здравоохранения по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» по поручению губернатора области. «В Шадринской городской больнице приступили к подготовке помещения под установку магнитно-резонансной томографии, на сумму более 6 миллионов рублей. В настоящий момент произведены демонтажные работы : удалены стены, полы. Приступили ко второму этапу монтажных работ: устройство полов, прокладка коммуникаций», — сообщает ведомству исполняющий обязанности главного врача Шадринской городской больницы Сергей Гордеенок. Томограф поможет получить изображения любых отделов тела человека в любой плоскости с высочайшей контрастностью мягких тканей.
В учреждении напомнили, что ранее уже был проведен ремонт в здании поликлиники, дневного стационара, стоматологическом отделении и травмпункте, а также обновлена крыша стационара. Кроме того, в январе 2025 года началось строительство новой врачебной амбулатории, на эти цели выделено более 60 миллионов рублей.
Ранее URA.RU сообщало, что для амбулаторий центральной районной больницы Шадринска закупили четыре новых электрокардиографа. Сумма составила почти на 370 тысяч рублей.
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