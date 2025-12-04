Логотип РИА URA.RU
Зарубин показал, как индийцы ждут прибытия Владимира Путина

Путина ждут в аэропорту Дели, передает журналист Зарубин
04 декабря 2025 в 17:12
Самолет президента России в Индии ожидают в 18:30 по местному времени

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Владимира Путина ждут в аэропорту Дели в Индии. Это передает журналист Павел Зарубин.

«Владимир Путин, президент России, премьер-министр Индии в аэропорту Дели. Все уже готовы к прибытию Владимира Путина, давайте с вами посмотрим», — говорится в видеоролике, который Зарубин опубликовал в своем telegram-канале. Премьер-министр Индии Нарендра Моди ранее сообщал, что приезд российского президента ждут 1,5 миллиарда индийцев. 

Ожидается, что самолет Владимира Путина прибудет в Индию в 18:30 по местному времени или в 21:00 по московскому. Визит российского президент приурочен к Российско-индийскому форуму. Во время своей поездки Путин проведет встречу с премьер-министром Индии.

