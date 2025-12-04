Для семей участников СВО предложили новую меру поддержки

Останина предложила выделять билеты в театры на фоне «запредельных цен» на балет «Щелкунчик» Фото: Роман Наумов © URA.RU

В России хотят закрепить за популярными театрами обязанность предоставлять часть мест на спектакли бесплатно для семей участников СВО, а также для наиболее отличившихся студентов театральных вузов. Подобное предложила председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина, отметив, что такой механизм распределения билетов был бы более справедливым.

«Что тут говорить: в мире дикого капитализма высокое искусство, как правило, оказывается заложником больших денег», — написала Останина в telegram-канале. Поводом для предложения парламентария стали, по ее словам, «запредельные цены» на билеты для зрителей, желающих попасть на балет «Щелкунчик».