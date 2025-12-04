Для семей участников СВО предложили новую меру поддержки
Останина предложила выделять билеты в театры на фоне «запредельных цен» на балет «Щелкунчик»
Фото: Роман Наумов © URA.RU
В России хотят закрепить за популярными театрами обязанность предоставлять часть мест на спектакли бесплатно для семей участников СВО, а также для наиболее отличившихся студентов театральных вузов. Подобное предложила председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина, отметив, что такой механизм распределения билетов был бы более справедливым.
«Что тут говорить: в мире дикого капитализма высокое искусство, как правило, оказывается заложником больших денег», — написала Останина в telegram-канале. Поводом для предложения парламентария стали, по ее словам, «запредельные цены» на билеты для зрителей, желающих попасть на балет «Щелкунчик».
В декабре на исторической сцене Большого театра запланировано 18 показов балета «Щелкунчик», еще 15 показов состоятся в январе 2026 года. Реализуются билеты исключительно через интернет по специальному графику продаж, а также посредством аукциона. Стоимость билетов варьируется от пяти до 50 тысяч рублей.
