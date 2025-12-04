В сеть слит разговор европейских лидеров о предательстве Украины
Темой обсуждения стало опасение Макрона о предательстве Украины со стороны США
Фото: Официальный сайт Европарламента
Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил сомнения в том, что США смогут гарантировать Украине необходимую безопасность и учесть ее интересы в вопросах территориальной целостности. Подробности секретного телефонного разговора между европейскими лидерами были опубликован немецким журналом Spiegel.
В разговоре лидеров ЕС обсуждались ключевые вопросы поддержки Украины в свете недавних заявлений Вашингтона о мирном плане из 28 пунктов. В беседе участвовали Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, генсек НАТО Марк Рютте, президент Финляндии Александр Стубб и украинский президент Владимир Зеленский. Основной темой обсуждения стало опасение Макрона о возможном предательстве Украины со стороны США. «Макрон заявил, что Вашингтон может предать Украину», — пишет Spiegel.
Канцлер Мерц поддержал эту точку зрения, отметив, что американская делегация «играет в игры», что подчеркивает уровень недовольства европейских лидеров по поводу подхода США к украинскому вопросу. Премьер-министр Финляндии Стубб добавил, что Европе не следует оставлять Украину и Зеленского наедине с американскими переговорами, подразумевая под этим специального посланника Трампа Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера.
Генсек НАТО Рютте согласился с мнением коллег, подчеркивая, что ситуация для Зеленского становится все более опасной. В ходе обсуждения также затрагивался вопрос замороженных активов России, и некоторые лидеры настаивали на том, что США не должны участвовать в переговорах о конфискации этих средств для передачи Украине.
Спецпосланник Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер 4 декабря проведут встречу с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустемом Умеровым в Майами. Эта встреча является логическим продолжением уже идущего диалога. Ранее Уиткофф и Кушнер провели переговоры с президентом России Владимиром Путиным в Москве. Как сообщалось, встречи в Кремле продолжались около пяти часов и стали наиболее продолжительным за последний год раундом контактов американской стороны с российским лидером. Помощник президента РФ Юрий Ушаков охарактеризовал переговоры как полезные, конструктивные и весьма содержательные.
- Янина04 декабря 2025 18:31Россия обезопасит Украину , от бандеровского фашизма .
- Василий04 декабря 2025 17:54Этих персонажей кто-то спрашивает? Европа сейчас не более чем колония штатов