В сеть слит разговор европейских лидеров о предательстве Украины

Темой обсуждения стало опасение Макрона о предательстве Украины со стороны США Фото: Официальный сайт Европарламента

Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил сомнения в том, что США смогут гарантировать Украине необходимую безопасность и учесть ее интересы в вопросах территориальной целостности. Подробности секретного телефонного разговора между европейскими лидерами были опубликован немецким журналом Spiegel.

В разговоре лидеров ЕС обсуждались ключевые вопросы поддержки Украины в свете недавних заявлений Вашингтона о мирном плане из 28 пунктов. В беседе участвовали Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, генсек НАТО Марк Рютте, президент Финляндии Александр Стубб и украинский президент Владимир Зеленский. Основной темой обсуждения стало опасение Макрона о возможном предательстве Украины со стороны США. «Макрон заявил, что Вашингтон может предать Украину», — пишет Spiegel.

Канцлер Мерц поддержал эту точку зрения, отметив, что американская делегация «играет в игры», что подчеркивает уровень недовольства европейских лидеров по поводу подхода США к украинскому вопросу. Премьер-министр Финляндии Стубб добавил, что Европе не следует оставлять Украину и Зеленского наедине с американскими переговорами, подразумевая под этим специального посланника Трампа Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера.

Продолжение после рекламы

Генсек НАТО Рютте согласился с мнением коллег, подчеркивая, что ситуация для Зеленского становится все более опасной. В ходе обсуждения также затрагивался вопрос замороженных активов России, и некоторые лидеры настаивали на том, что США не должны участвовать в переговорах о конфискации этих средств для передачи Украине.