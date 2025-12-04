Российским самбистам вернули флаг и гимн
04 декабря 2025 в 17:11
Фото: © URA.RU
Российские самбисты могут участвовать в международных турнирах с государственным флагом России и под сопровождение национального гимна. Соответствующее постановление выпустила Международная федерация самбо. Ранее похожее решение было принято в отношении российских дзюдоистов.
