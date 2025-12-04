Британия ввела санкции против Генштаба ВС РФ
04 декабря 2025 в 17:14
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Великобритания объявила о введении санкций в отношении Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил России. Об этом сообщил британский МИД. Также в сообщении ведомства указано еще 11 россиян.
Подписаться
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Комментарии (0)
Комментариев нет
Следующий материал