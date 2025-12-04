В Барнауле пациент стал жертвой серьезной врачебной ошибки

«55-летний житель Барнаула Сергей Сухов стал жертвой возможной врачебной ошибки в хирургическом отделении городской больницы № 5, куда его госпитализировали для плановой операции. <...> Вместо запланированного удаления опухоли в лимфоузле хирург провел другую операцию, в ходе которой ему удалили несколько зубов», — пишет «Банкфакс». После того, как мужчина очнулся после процедуры, он обнаружил, что у него удалены несколько зубов на верхней и нижней челюстях. Как заявили в больнице, ошибка произошла из-за того, что врачи перепутали пациентов. Пострадавшему предложили восстановить зубы, но никаких гарантийных документов не представили. Семья пострадавшего обратились в Росздравнадзор, встретилась с прокурором Центрального района и будет настаивать на медэкспертизе для оценки ущерба.