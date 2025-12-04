В рехабе пытали и удерживали людей в возрасте от 19 до 75 лет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Подмосковье задержали владельца крупного реабилитационного центра Максима Антонова. Его подозревают в применении пыток к постояльцам учреждения «Антонов PRO». Поводом для проверки стали показания одного из пациентов, который рассказал родственникам о подобных случаях, пишет telegram-канал Mash.

Также были задержаны восемь сотрудников двух рехабов, расположенных в Егорьевске и Ленинском округе. По версии следствия, порядка 30 человек в возрасте от 19 до 75 лет под видом лечения от наркозависимости незаконно удерживали там и подвергали физическому насилию. По этим фактам Следственный комитет возбудил два уголовных дела по статье о незаконном лишении свободы. В учреждении провели обыски и допросы потерпевших. Что еще известно о ситуации к этому часу — в материале URA.RU.

Владелец рехаба оказался блогером-садистом

41-летний блогер и основатель элитного реабилитационного центра «Антонов PRO» Максим Антонов задержан в подмосковном Видном по подозрению в пытках подопечных в учреждении. Он и сотрудники центра были доставлены на допрос. После подтверждения информации о фактах жестокого обращения было возбуждено уголовное дело по статьям о пытках, а также об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщает telegram-канал Baza.

Продолжение после рекламы

Известно, что сам Антонов ранее проходил лечение в реабилитационных центрах и в своем блоге подробно рассказывал о трудном жизненном опыте. На сайте «Антонов PRO» утверждается, что сотрудничество с центром якобы рекомендуют певец Niletto, блогер Михаил Литвин, рэперы Тимати и Птаха. Также в рекламных материалах с участием блогеров потенциальным пациентам обещали комфортные условия пребывания в учреждении: видеоигры, занятия футболом, тренажерный зал, караоке, пятиразовое питание, психологические сессии и другие активности.

Отмечается, что выручка принадлежащего Антонову ООО «СЕРЦА» (Социальный Единый Реабилитационный Центр Аддиктологии) с 2023 года увеличилась почти в 20 раз: с 355 тысяч рублей в 2023 году до 7,6 миллиона рублей в 2024 году. Об этом говорится в финансовой отчетности учреждения, данные из которой передает Mash.

Что грозит Антонову за пытки людей

Владельцу реабилитационного центра может грозить до восьми лет лишения свободы. В отношении него возбуждено уголовное дело по факту незаконного лишения свободы постояльцев учреждения.

По версии следствия, Антонов действовал в сговоре с сотрудниками центра. Ход расследования находится на контроле Следственного комитета и прокуратуры.

Антонов оправдывал аналогичную ситуацию в рехабах Хоботовой

Ранее Максим Антонов публично оправдывал методы владелицы скандально известного «пыточного» реабилитационного центра для подростков Анны Хоботовой. Он утверждал, что происходящее там следует расценивать не как насилие, а как «обучение» и «возвращение социальных навыков».

Так, вечером 26 ноября сотрудники силовых структур внезапно нагрянули в свердловский филиал рехаб Хоботовой. Основанием для проверки стал недавний штурм московского отделения центра, где несколько подростков заявили о применении к ним пыток.

Что в Следкоме рассказали о ситуации

В Подмосковье задержаны восемь сотрудников двух реабилитационных центров, которых подозревают в незаконном лишении свободы их постояльцев. Как сообщили в Главном следственном управлении СК России по Московской области, по данным фактам возбуждены два уголовных дела, связанные с удержанием людей в центрах в Егорьевске и на территории Ленинского городского округа.

По данным следствия, работники этих организаций, действуя в составе организованной группы, под видом оказания помощи в лечении наркозависимости незаконно ограничивали свободу направленных туда граждан, самостоятельно устанавливая для них порядок и условия проживания. При этом в отношении постояльцев регулярно применялось физическое насилие. Уточняется, что в эти учреждения на платной основе направлялись люди из разных регионов России. Стоимость пребывания, по информации следственных органов, составляла от 50 до 80 тысяч рублей ежемесячно.

Продолжение после рекламы

В ходе следственных действий были проведены обыски и осмотры помещений, изъята организационная документация, допрошены потерпевшие и свидетели, назначены судебно-медицинские экспертизы. Следствие продолжает сбор доказательств и в ближайшее время планирует обратиться в суд с ходатайством об избрании меры пресечения для задержанных.

Сколько человек пострадали при пытках в рехабах

Пыткам в рехабе подверглись 30 человек, сообщили следственные органы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

По меньшей мере четверо пациентов заявили о пытках, которым они подверглись во время «лечения» в широко разрекламированном реабилитационном центре «Антонов PRO». Однако, по версии следствия, пыткам подверглись порядка 30 человек в возрасте от 19 до 75 лет.

Все потерпевшие проходили в центрах курс реабилитации от алкогольной и наркотической зависимости, за который, по их словам, платили не менее 50 тысяч рублей. Вместо заявленных медицинских и реабилитационных услуг людей насильно удерживали в помещениях, избивали, угрожали им и унижали.

Одним из руководителей рехаба была дочь экс-губернатора Владимирской области

Одной из руководительниц рехаба являлась дочь первого губернатора Владимирской области. Как установил telegram-канал Shot, Максим Антонов создавал центр совместно со своей супругой Еленой Власовой — дочерью бывшего главы региона, скончавшегося шесть лет.

Женщина работала в «Антонов PRO» в качестве психолога и заявляла, что ее профиль — коррекция пищевого поведения, а также работа с трудными подростками. Отмечается, что несколько дней назад Антонов и Власова вернулись из Таиланда.

Задержан владелец еще одного московского рехаба

Правоохранительные органы задержали владельца реабилитационного центра «Неугасимая надежда» в Егорьевске Виталия Сережкина. Там, по данным следствия, незаконно удерживались пациенты. Как сообщает telegram-канал Baza, жертвами стали семь человек — четыре мужчины и три женщины в возрасте от 18 до 35 лет.