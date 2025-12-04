Приговор фигурантам дела о теракте на Крымском мосту обжалован

Суд ранее назначил фигурантам пожизненное лишение свободы Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Защита осужденных по делу о теракте на Крымском мосту в 2022 году подала апелляционную жалобу на приговор Южного окружного военного суда. Пожизненный приговор фигурантам официально обжалован.

«Поступила жалоба от защиты на приговор», — рассказал РИА Новости представитель Южного окружного военного суда. Суд ранее признал восемь человек виновными в организации и осуществлении теракта на транспортном переходе через Керченский пролив в октябре 2022 года и назначил им максимально возможное наказание — пожизненное лишение свободы.

Приговор по делу о теракте на Крымском мосту был вынесен в отношении восьми подсудимых: Артема Азатьяна (внесен в список террористов и экстремистов в России), Георгия Азатьяна (внесен в список террористов и экстремистов в России), Олега Антипова (внесен в список террористов и экстремистов в России), Александра Былина (внесен в список террористов и экстремистов в России), Владимира Злобы (внесен в список террористов и экстремистов в России), Дмитрия Тяжелых (внесен в список террористов и экстремистов в России), Романа Соломко (внесен в список террористов и экстремистов в России) и Артура Терчаняна (внесен в список террористов и экстремистов в России). Все они были признаны виновными по статьям о теракте, а также о незаконном приобретении и перевозке взрывных устройств. Дополнительно Роману Соломко и Артуру Терчаняну вменили контрабанду взрывных устройств, что было частью схемы по доставке взрывчатки на территорию России.

Организацию теракта на Крымском мосту в 2022 году российские правоохранительные органы связывают с руководством СБУ. Следствие утверждает, что к подготовке теракта причастен первый заместитель председателя СБУ Василий Малюк (внесен в список террористов и экстремистов в России), а также неустановленные лица, действовавшие совместно с ним. Именно они создали организованную группу, в которую были вовлечены осужденные граждане и другие участники, занимавшиеся изготовлением, перевозкой и приведением в действие взрывного устройства. По версии следствия, взрывное устройство было изготовлено на территории Украины и замаскировано под груз полиэтиленовой строительной пленки. Указанный груз, как полагают правоохранительные органы, был оформлен и отправлен как обычный коммерческий товар, что позволило скрыть наличие взрывчатки.