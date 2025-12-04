Лондон ввел ограничения в отношении Генштаба РФ
Всего в списках на ограничение оказались 11 россиян
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Против Главного управления Генштаба ВС РФ (ГУ ГШ ВС РФ) введены ограничения Великобританией. Об этом сообщается в заявлении правительства.
«Радикальные меры, объявленные сегодня, включают санкции в отношении российского военного разведывательного управления (ГРУ) целиком», — приводит комментарий правительства «РИА Новости». Ограничения коснулись трех сотрудников ГУ ГШ ВС РФ. В список попали еще восемь россиян.
Всего в списке оказались 11 россиян. Соответствующий список привел МИД Великобритании.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.