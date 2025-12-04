Логотип РИА URA.RU
В мире

Лондон ввел ограничения в отношении Генштаба РФ

МИД Великобритании: в отношении Генштаба РФ введены ограничения
04 декабря 2025 в 17:50
Всего в списках на ограничение оказались 11 россиян

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Против Главного управления Генштаба ВС РФ (ГУ ГШ ВС РФ) введены ограничения Великобританией. Об этом сообщается в заявлении правительства.

«Радикальные меры, объявленные сегодня, включают санкции в отношении российского военного разведывательного управления (ГРУ) целиком», — приводит комментарий правительства «РИА Новости». Ограничения коснулись трех сотрудников ГУ ГШ ВС РФ. В список попали еще восемь россиян. 

Всего в списке оказались 11 россиян. Соответствующий список привел МИД Великобритании. 

