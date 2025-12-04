Путин сделал ожидаемый, но болезненный для США шаг

Президент РФ Владимир Путин прибыл с госвизитом в Индию Фото: Роман Наумов © URA.RU

Президент РФ Владимир Путин отправился с госвизитом в Индию впервые с 2018 года. За эти годы, объяснил в интервью URA.RU глава Акционерной некоммерческой организации индийско-русского содружества и культурного общения, депутат Курского городского собрания Абхай Сингх (уроженец Индии, но уже 35 лет живущий в России), кардинально изменился мир, но не отношения России и Индии — они только укрепились. И сегодня лидеры готовы обсуждать любые вопросы — от поставки продовольствия и вооружений до противостояния санкциям США.

«Санкции США — не угроза для дружбы России и Индии»

- Президент отправился в Индию с государственным визитом. Предыдущий визит был в 2018 году. Что принципиально изменилось за эти семь лет в российско-индийских отношениях?

- Действительно, Владимир Путин не был в Индии последние семь лет. Зато премьер Нарендра Моди несколько раз бывал в России за это время, а в 2024 году — с официальным визитом. Они постоянно находятся в контакте. Поэтому за эти годы российско-индийские отношения только улучшались, а дружба между Россией и Индией крепнет, несмотря на то, как складывается ситуация в мире, мировая конъюнктура. Наши две страны давно вместе, они имеют давние связи, и на это ничто не смогло повлиять.

- И даже вторичные санкции, которыми то и дело Трамп угрожает Индии за сотрудничество с Россией?

- Дело в том, что Индия и Россия — это два стратегических партнера. Для России Индия является одним из важнейших партнеров в Азии. Санкции, конечно, влияют на экономику наших стран.

Но мир стал многополярным, и Индия старается в нем балансировать – сегодня никто не готов безропотно подчиняться воле США. Поэтому угрозы двусторонним отношениям американские санкции точно не несут.

- А совсем свежий пример — нефть. Последние три года Индия была крупнейшим импортером российской нефти. Сейчас Трамп угрожает Дели из-за этого сотрудничества. Удастся ему надавить?

- США, конечно, давят на Индию, чтобы она не покупала российскую нефть. Но посмотрите: Индия — это самая многонаселенная страна в мире, 1,4 триллиона человек. Потребление нефтепродуктов постоянно растет. Конечно, Индия нуждается в доступных российских ресурсах, которые важны для ее экономики — для промышленности, для сельского хозяйства, для транспортной сферы. В этом смысле оторвать Индию от России у США не получится.

Россия входит в круг ближайших партнеров, союзников и друзей Индии, и Индия дорожит этим. Вы наверняка знаете, что между Индией и Китаем существует пограничный конфликт. Так вот именно Россия, у которой высочайший уровень отношений с Китаем, сыграла очень важную роль в примирении Дели и Пекина.

«Нужно формировать треугольник Россия — Индия — Китай»

- Да, мы видели, что премьер-министр Моди впервые за несколько лет в конце августа прилетел в Пекин на саммит ШОС. Там он тоже встречался с президентом Путиным.

- Верно. И сейчас настала пора создать тройку: Индия — Россия — Китай, чтобы полностью разрешить пограничный конфликт и выйти на новый уровень партнерства — это торговля, здравоохранение, экономика. Россия, Индия и Китай могут хорошо помогать друг другу в развитии своих экономик.

- О треугольнике РИК (Россия — Индия — Китай) еще в середине 1990-х говорил премьер-министр РФ Евгений Примаков. И как раз на саммите ШОС в Тяньцзине вспомнили об этой идее. Создание этого союза — неизбежно, на ваш взгляд?

- Примаков — великий политик. Это действительно была его идея, и ее нужно воплощать в жизнь. У наших стран нет другого выхода — Россия, Индия и Китай должны держаться вместе, они нуждаются друг в друге как крупнейшие государства, крупнейшие экономики в регионе.

- Мы говорим с вами про треугольник РИК. Но это скорее вопрос будущего. Сегодня же эксперты спорят: сколько полюсов у нас сложилось в мире и какие? Россия — США? США — Китай? США — Россия/Китай? Где в этой новой геополитической реальности Индия?

- Мир действительно стал многополярным, и у меня в этом нет сомнений. На мой взгляд, сегодня явные мировые лидеры — это Россия, США и Китай. Следом за ними идет Индия — страна, которая имеет мощную экономику, и обладает ядерным оружием.

И если нам – России, Индии и Китаю – удастся сформировать тот самый треугольник РИК, о котором говорил Евгений Примаков, равных нам в мире уже не будет. Это будет мощная и влиятельная структура.

- Ну а БРИКС? Все три страны стояли у истоков создания объединения. Это усиливает нас?

- Безусловно. Россия, Индия и Китай создают костяк БРИКС (плюс Бразилия, которая так же стояла у истоков). Американцы видят, как развивается БРИКС, и они уже боятся нас: боятся, что появится валюта БРИКС, что доллар перестанет быть основной расчетной валютой. Они боятся БРИКС и экономически, и политически, потому что мы создаем мощную коалицию во всех отношениях и ведем диалог на принципах равноправия и уважения позиций друг друга, а не на принципах давления и устрашения.

Украинский конфликт и новые Су-57 и С-400

- Премьер-министр Моди буквально с первого дня украинского конфликта выступал за его урегулирование. Почему для далекой от России и Украины Индии это важно?

- Индийцы сами по себе очень миролюбивые люди, а Индия — мирная страна. Индийский народ не хочет ни с кем воевать. Он хочет, чтобы все жили в мире, занимались бизнесом, чтобы росла экономика. Индийцы очень любят Россию, поэтому эмоционально переживают за нее.

Это на бытовом уровне. Но и на уровне политическом мы же видим, что Индия не присоединилась к антироссийским санкциям, несмотря ни на какой шантаж со стороны США и всего Запада. Она с первого дня выступала за мирное урегулирование конфликта. Это и есть позиция близкого друга, каковым Индия является для России. То же самое Россия (или тот же СССР): она всегда была рядом с Индией в сложные моменты. Визит президента Путина в Дели — это одно из важных доказательств нашей взаимной дружбы и доверия.

- Индия планирует закупить наши новейшие самолеты Су-57, а также противоракетные системы С-400. От США эта информация наверняка не ускользнула. Не станет ли это для Трампа, который, как известно, все измеряет «сделками», новым поводом для введения санкций против нас или вторичных санкций в отношении Индии?

- Существующая техника (те же самолеты) устарела, и сейчас индийские власти заинтересованы в модернизации своих вооруженных сил. Индия и в вопросах вооружений вынуждена балансировать между Россией и США, чтобы Америка не ввела новые санкции против нее.

Но в Нью-Дели знают, что российское вооружение лучше американского.

Кроме того, американцы не передают свои технологии, а Россия делится с индийскими партнерами. Российская военная техника дешевле американской: два российских самолета стоят столько же, сколько один американский. И это помимо того, что у индийцев есть гарантии: российская техника надежная и всегда будет технически обслуживаться вовремя. Индии это выгодно.

Путин и Моди стимулируют бизнес

- Какие есть перспективы по доступности платежных систем в Индии? Может быть, «Мир» в обозримой перспективе заработает? Идут ли переговоры по этому вопросу?

- Эта тема как раз в повестке переговоров лидеров России и Индии. Думаю, какие-то договоренности будут достигнуты, так как обе страны заинтересованы в развитии взаимной торговли, деловых и туристических связей. Приехав на форум в Дели, я сам удивился, что в приложении одного из российских банков можно сделать перевод в рублях на индийскую карту, и сумма автоматически конвертируется в рупии. Все это делается моментально. Уверен, что межбанковское взаимодействие будет и дальше развиваться — в этом все заинтересованы. Конечно, той же картой МИР пока нельзя в Индии пользоваться, но над этим вопросом тоже работают.

- Какие перспективные направления сотрудничества вы бы особо выделили?

- Конечно, это сельское хозяйство. Россия производит качественное, недорогое и востребованное продовольствие. Поэтому мы можем много чего предложить Индии в части поставки продуктов питания, удобрений. В Индии, повторюсь, самой густонаселенной стране мира, все это востребовано. Но и Индия может предложить свою аграрную продукцию — тот же чай, который в России знают и любят.

Я думаю, многое будет зависеть от малого и среднего бизнеса обеих стран, потому что нам есть куда расти, развивать сотрудничество. Товарооборот у нас пока не очень большой, поэтому важно развивать деловые связи. Неслучайно как раз в эти дни в Нью-Дели проходит бизнес-форум, в котором участвуют предприниматели и России, и Индии. Это наверняка станет хорошим стимулом к расширению торговли. И здесь индийцам предстоит очень много работать, чтобы вывести уровень своей продукции на уровень европейских товаров, и тогда они будут уходить в российских магазинах на ура.

- А фармацевтика, например. Индийским лекарствам в России доверяют. Есть ли возможность у индийских фармкомпаний заместить те жизненно важные препараты, производители которых ушли из России?

- Фармацевтика действительно в Индии одна из важных отраслей. Раньше лекарства поставлялись в Советский Союз, поставки продолжаются и сейчас в страны постсоветского пространства. Индийские препараты отправляются и в Арабские страны, и в США, и в Великобританию. В этой сфере Индия вышла на мировой уровень. Во многом это произошло благодаря тому, что в Индии есть интересный закон: если страна-производитель того или иного препарата не дает лицензию на его официальное производство, Индия может официально, законно копировать этот препарат и производить его на своей территории. Поэтому в этой части, думаю, также есть определенная база для обсуждения и договоренностей.

- Если резюмировать, какие у вас ожидания от предстоящего визита президента Путина в Индию?

- В Индии очень уважают, и даже скажу, очень любят президента Путина. Я говорю сейчас не о государственном уровне, не о политиках, а о простом народе.