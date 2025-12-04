Логотип РИА URA.RU
Киев поставил НАТО жесткое условие по поводу урегулирования конфликта

Kyiv Post: Украина не примет расплывчатые гарантии безопасности
04 декабря 2025 в 18:11
На Украине не приняли требование о выводе войск в одностороннем порядке

На Украине не приняли требование о выводе войск в одностороннем порядке

Фото: Официальный сайт президента Украины

Власти Украины уведомили государства — члены НАТО о том, что не намерены соглашаться на расплывчатые или неоднозначные гарантии безопасности. Об этом сообщает издание Kyiv Post со ссылкой на анонимный дипломатический источник.

«В ходе заседания совета НАТО-Украина (накануне — прим. URA.RU) украинский министр иностранных дел Андрей Сибига настаивал на том, что Киев не примет требование вывести войска в одностороннем порядке или двусмысленных гарантий безопасности», — говорится в публикации издания. При этом ранее администрация США объявила о подготовке собственного плана урегулирования конфликта в Киеве.

В Кремле, в свою очередь, заявили, что Россия по-прежнему готова к переговорам и сохраняет приверженность формату обсуждений в Анкоридже (Аляска). Также 2 декабря президент РФ Владимир Путин провел в Кремле встречу со спецпосланником президента Штатов Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера, основателем инвестиционной компании Affinity Partners Джаредом Кушнером. Визит представителей Вашингтона в Москву был посвящен обсуждению американского мирного мирного плана.

Материал из сюжета:

Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

