Киев поставил НАТО жесткое условие по поводу урегулирования конфликта
На Украине не приняли требование о выводе войск в одностороннем порядке
Фото: Официальный сайт президента Украины
Власти Украины уведомили государства — члены НАТО о том, что не намерены соглашаться на расплывчатые или неоднозначные гарантии безопасности. Об этом сообщает издание Kyiv Post со ссылкой на анонимный дипломатический источник.
«В ходе заседания совета НАТО-Украина (накануне — прим. URA.RU) украинский министр иностранных дел Андрей Сибига настаивал на том, что Киев не примет требование вывести войска в одностороннем порядке или двусмысленных гарантий безопасности», — говорится в публикации издания. При этом ранее администрация США объявила о подготовке собственного плана урегулирования конфликта в Киеве.
В Кремле, в свою очередь, заявили, что Россия по-прежнему готова к переговорам и сохраняет приверженность формату обсуждений в Анкоридже (Аляска). Также 2 декабря президент РФ Владимир Путин провел в Кремле встречу со спецпосланником президента Штатов Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера, основателем инвестиционной компании Affinity Partners Джаредом Кушнером. Визит представителей Вашингтона в Москву был посвящен обсуждению американского мирного мирного плана.
Материал из сюжета:Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта
