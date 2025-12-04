Киев поставил НАТО жесткое условие по поводу урегулирования конфликта

На Украине не приняли требование о выводе войск в одностороннем порядке Фото: Официальный сайт президента Украины

Власти Украины уведомили государства — члены НАТО о том, что не намерены соглашаться на расплывчатые или неоднозначные гарантии безопасности. Об этом сообщает издание Kyiv Post со ссылкой на анонимный дипломатический источник.

«В ходе заседания совета НАТО-Украина (накануне — прим. URA.RU) украинский министр иностранных дел Андрей Сибига настаивал на том, что Киев не примет требование вывести войска в одностороннем порядке или двусмысленных гарантий безопасности», — говорится в публикации издания. При этом ранее администрация США объявила о подготовке собственного плана урегулирования конфликта в Киеве.