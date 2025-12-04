В деле продюсера «Ласкового мая» появились новые детали

После лечения Разин уехал из США в Турцию Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин выезжал в США не для того, чтобы скрыться от следствия, а ради операции. Об этом сообщил его представитель Александр Жарков.

«В Америке у Разина гражданства нет. В Америке Разин находился всего короткий срок, когда ему делалась там операция», — сказал Жарков на заседании в Хостинском районном суде Сочи. Его слова передает ТАСС. По словам представителя, ради операции Разин продал свой дом в России. После завершения лечения продюсер уехал из США в Турцию, где оформил гражданство.

Ранее представители правоохранительных органов заявляли, что Разин скрывается от следствия на территории США и возвращаться в Россию не намерен. Кроме того, бывший водитель продюсера, проходящий свидетелем по уголовному делу, утверждал, что его бывший работодатель проживает именно в США.

Жарков заявил в суде, что Разин не находится в федеральном розыске. В то же время ранее сообщалось, что в отношении продюсера принято решение о возбуждении уголовного дела за мошенничество в особо крупном размере и объявлении его в межгосударственный розыск.

Хостинский суд Сочи 4 декабря рассматривал ходатайство Андрея Разина о возобновлении и пересмотре гражданского дела о защите авторских прав в связи с вновь открывшимися обстоятельствами. Речь идет о давнем конфликте вокруг прав на песни «Ласкового мая». Ранее вдова и дети солиста группы Юрия Шатунова подали в суд иск к Разину. Они требовали признать за ними исключительные права на 23 музыкальных произведения, в том числе на хиты «Белые розы», «Седая ночь» и «Розовый вечер». Суд тогда удовлетворил требования семьи Шатунова. Разин пытался оспорить эти решения, однако не смог добиться пересмотра дела в Верховном суде РФ.