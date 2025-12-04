Распространился от Китая до России: чем опасен гонконгский грипп, на какие симптомы нужно обратить внимание

Гонконгский грипп протекает несколько тяжелее по сравнению с другими видами инфекции Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Гонконгский грипп, распространившийся от Урала до Дальнего Востока, представляет особую угрозу для беременных женщин. Как сообщила врач-инфекционист Елена Мескина для NEWS.ru, заболевание может привести к выкидышу, гибели плода, а в тяжелых случаях — к смерти пациентки. В группу повышенного риска также входят младенцы, пожилые люди, пациенты с сердечно-сосудистыми и легочными заболеваниями, лица с иммунодефицитными состояниями, а также люди, страдающие ожирением. В отношении этих категорий населения медики рекомендуют проявлять особую осторожность.

Течение гонконгского гриппа несколько тяжелее по сравнению со свиным гриппом, который доминировал в нашей стране в последние годы, отметила Мескина. В России пока не зафиксировано значительного превышения эпидемиологического порога заболеваемости. Вместе с тем врач указала, что частота госпитализаций пациентов с гонконгским гриппом возросла, что свидетельствует о дальнейшем распространении инфекции. Что известно о заболевании и его симптомах — в материале URA.RU.

Что такое гонконгский грипп

Гонконгский грипп (A2-Гонконг) представляет собой вирусное заболевание, вызванное серотипом H3N2 вируса гриппа A. В целом вирус гриппа подразделяется на три серотипа — A, B и C. Наименее опасным считается серотип C: он практически не провоцирует эпидемий и обычно протекает без выраженных симптомов. Вирус гриппа B циркулирует исключительно среди людей. При этом грипп A, включая гонконгский вариант, способен заражать не только человека, но и ряд видов птиц и млекопитающих, например свиней, китов и тюленей.

Согласно распространенной научной версии, серотип H3N2 сформировался в результате мутации вируса птичьего гриппа. Первый зафиксированный всплеск заболеваемости гонконгским гриппом пришелся на 1968–1969 годы и был отмечен в самом Гонконге.

Спустя некоторое время инфекция распространилась во Вьетнам, Сингапур, США, Австралию и ряд африканских государств. Это привело к развитию пандемии, жертвами которой, по различным оценкам, стали от одного до четырех миллионов человек.

Возбудитель гонконгского гриппа — серотип H3N2 вируса гриппа A Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Случаи заражения гонконгским гриппом были зарегистрированы и в СССР. Однако из ‑за ограничений на международные поездки и существования «железного занавеса» новый штамм проник на территорию страны уже на завершающем этапе пандемии. Противоэпидемические меры в Советском Союзе оставались относительно мягкими: обязательное ношение масок предписывалось в основном лицам, регулярно контактировавшим с иностранцами (сотрудникам посольств, гостиниц и предприятий общественного питания).

Повторный значимый подъем заболеваемости гонконгским гриппом отмечался в 2016–2017 годах. При этом число летальных исходов оказалось значительно ниже, а уровень смертности не превысил 1%. Сейчас в России гонконгский грипп относится к числу обычных сезонных инфекций. Основные пики заболеваемости фиксируются в период с октября по март. За счет сформировавшегося коллективного иммунитета болезнь больше не приводит к масштабным последствиям в виде крупных эпидемий или пандемий.

Какими путями происходит заражение гонконгским гриппом

Воздушно-капельный путь : большое количество вирусных частиц выявляется на слизистой оболочке полости носа и ротоглотки инфицированного человека. При кашле, чихании, разговоре, смехе, а также обычном дыхании эти вирионы попадают в окружающий воздух и могут вдыхаться другими людьми.

: большое количество вирусных частиц выявляется на слизистой оболочке полости носа и ротоглотки инфицированного человека. При кашле, чихании, разговоре, смехе, а также обычном дыхании эти вирионы попадают в окружающий воздух и могут вдыхаться другими людьми. Контактно-бытовой путь: со временем вирусные частицы оседают на различных предметах и поверхностях. Прикосновение здорового человека к таким объектам с последующим касанием лица (носа, рта, глаз) создает риск заражения.

Заразиться этой инфекцией можно через воздушно-капельный и контактно-бытовой пути Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

К группе повышенного риска по гонконгскому гриппу относятся пожилые люди, беременные женщины, дети младше двух лет, а также пациенты с хроническими заболеваниями органов дыхания, сердечно-сосудистой системы, почек и системы кроветворения. У этих категорий заболевание нередко протекает более тяжело и чаще сопровождается развитием осложнений.

Какие симптомы характерны для этого вида гриппа

Для гонконгского гриппа характерен исключительно короткий инкубационный период: обычно от момента инфицирования до появления первых признаков заболевания проходит не более одного-двух дней. Сначала больной ощущает симптомы сильной интоксикации. Затем появляются следующие симптомы:

высокая температура (39 градусов и более), озноб;

общее недомогание, слабость;

разбитость, боль в голове, пояснице, руках и ногах;

тошнота;

белки глаз становятся гиперемированными, при движении глазных яблок возникает болезненность.

Также иногда гонконгский грипп сопровождается расстройствами со стороны ЖКТ: болью в животе, поносом, рвотой. Часто развивается диарейный синдром с водянистым стулом до 10 и более раз в день. Тяжелое общее состояние сохраняется в среднем три-четыре дня, затем симптоматика постепенно стихает.

Позднее, спустя один-два дня после появления первых симптомов, присоединяются признаки воспаления слизистой выстилки дыхательных путей:

заложенность носа;

обильные выделения из носовой полости;

покраснение и першение в горле;

сухой кашель.

В описанном состоянии больной обычно остается четыре-пять дней, после чего при своевременно начатой и адекватной терапии наступает улучшение. Однако развитие судорог, многократной «фонтанирующей» рвоты, резкой головной боли, уменьшение объема мочи, а также появление на коже мелкоточечной красной сыпи свидетельствуют о тяжелом течении заболевания.

Какие могут быть осложнения от инфекции

Среди наиболее типичных последствий гонконгского гриппа выделяют вторичные бактериальные инфекции, которые могут поражать различные органы и системы организма. Также к числу основных осложнений инфекции относятся:

гайморит (острый верхнечелюстной синусит) — воспалительный процесс в области придаточных пазух носа;

фронтит — воспаление слизистой оболочки лобных пазух;

бронхит — поражение слизистой оболочки бронхов воспалительного характера;

пневмония — острое инфекционное воспаление легочной ткани;

отит — воспаление наружного, среднего либо внутреннего уха;

пиелонефрит — воспалительный процесс в тканях почек;

миокардит — воспаление сердечной мышцы (миокарда);

менингоэнцефалит — воспаление мозговых оболочек и вещества головного мозга;

респираторный дистресс-синдром — крайне тяжелая форма дыхательной недостаточности.

Диагностика и профилактика заболевания

В группе риска по гонконгскому гриппу пожилые, беременные женщины, дети до двух лет и ряд других людей Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

При появлении настораживающих симптомов инфекции следует немедленно обратиться за медицинской помощью. Заблаговременно начатая терапия позволяет значительно уменьшить вероятность развития осложнений.

Диагноз устанавливается врачом на основании жалоб пациента и данных клинического осмотра. Специальные лабораторные исследования на выявление вируса, как правило, не проводятся. Точное определение возбудителя необходимо в случаях госпитализации, а также имеет особое значение для пациентов из групп риска. Для оценки возможных осложнений врач может назначить комплекс инструментальных и лабораторных обследований:

рентгенографию органов грудной клетки;

пульсоксиметрию для оценки насыщения крови кислородом;

спирометрию для исследования функции внешнего дыхания;

общий анализ крови и общий анализ мочи;

бактериологический посев, ПЦР-исследование мазков из ротоглотки и носоглотки, а также анализ смывов из нижних дыхательных путей с целью выявления возбудителя вторичной инфекции;

электрокардиографию (ЭКГ) и эхокардиографию (ЭхоКГ).

Ключевым методом профилактики гриппа остается вакцинация. Хотя эффективность препаратов против гонконгского штамма несколько ниже, масштабная иммунизация населения способствует формированию коллективного иммунитета. Кроме того, прививки, как правило, делают течение заболевания более легким и снижают риск развития осложнений.

Дополнительной мерой защиты могут выступать противовирусные препараты. Однако их назначение должно осуществляться исключительно после консультации с врачом.