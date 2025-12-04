Захарова высказалась о деталях переговоров Путина и Уиткоффа в Кремле
Захарова заявила, что встреча Путина и Уиткоффа была рабочей
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Переговоры президента России Владимира Путина со специальным посланником лидера США Стивом Уиткоффом носили сугубо рабочий характер, в связи с чем их содержание не будет опубликовано. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Детали этих встреч не будут преданы огласке, потому что эти встречи, как вы правильно сказали, рабочие. По-моему, у вас звучало это в вашем вопросе... и нацелены на результат, не на внешний эффект», — заявила Захарова, отвечая на вопрос о содержании встреч президента РФ и спецпосланника США для представителей агентства Reuters во время брифинга.
Мария Захарова также отметила, что, хотя публичная сторона подобных контактов также имеет значение, мировое сообщество уже ощутимо устало от «агрессивной деструктивной риторики» и информационных кампаний, которые в значительной степени исходят из Брюсселя и стран Западной Европы. Именно поэтому, подчеркнула официальный представитель МИД, основной акцент в данном случае был сделан на практическую отдачу от переговоров.
Владимир Путин провел в Кремле встречу с Стивом Уиткоффом, а также с Джаредом Кушнером — зятем президента США и основателем инвестиционной компании Affinity Partners 2 декабря. Визит американской делегации в Москву был связан с обсуждением предложенного США мирного плана по урегулированию ситуации на Украине. Как сообщил российский лидер 4 декабря, представители Вашингтона структурировали представленный лидером страны Дональдом Трампом план, разделив его 28 пунктов на четыре блока и предложив вести переговоры по каждому из них отдельно.
Материал из сюжета:Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.