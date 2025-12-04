Захарова высказалась о деталях переговоров Путина и Уиткоффа в Кремле

Захарова заявила, что встреча Путина и Уиткоффа была рабочей Фото: Роман Наумов © URA.RU

Переговоры президента России Владимира Путина со специальным посланником лидера США Стивом Уиткоффом носили сугубо рабочий характер, в связи с чем их содержание не будет опубликовано. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Детали этих встреч не будут преданы огласке, потому что эти встречи, как вы правильно сказали, рабочие. По-моему, у вас звучало это в вашем вопросе... и нацелены на результат, не на внешний эффект», — заявила Захарова, отвечая на вопрос о содержании встреч президента РФ и спецпосланника США для представителей агентства Reuters во время брифинга.

Мария Захарова также отметила, что, хотя публичная сторона подобных контактов также имеет значение, мировое сообщество уже ощутимо устало от «агрессивной деструктивной риторики» и информационных кампаний, которые в значительной степени исходят из Брюсселя и стран Западной Европы. Именно поэтому, подчеркнула официальный представитель МИД, основной акцент в данном случае был сделан на практическую отдачу от переговоров.

