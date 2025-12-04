Логотип РИА URA.RU
Моди приехал на место встречи с Путиным

04 декабря 2025 в 18:31
Решение Моди лично приветствовать Путина в аэропорту является нетипичным для Нью-Дели

Фото: Official White House / Shealah Craighead

Премьер-министр Индии Нарендра Моди прибыл на авиабазу ВВС Индии Палам в Нью-Дели, где в ближайшее время ожидается приземление самолета президента России Владимира Путина. Визит российского лидера в Индию состоится 4–5 декабря по приглашению Нарендры Моди.

«Нарендра Моди прибыл в аэропорт ВВС Индии Палам, где вскоре приземлится борт Владимира Путина», — передает корреспондент РИА Новости. Авиабаза Палам относится к числу старейших объектов военной инфраструктуры Индии. Сегодня Палам остается одной из ключевых площадок для перелетов высших должностных лиц Индии и приема иностранных делегаций высокого уровня. Особенностью авиабазы является ее интеграция в инфраструктуру современного международного аэропорта имени Индиры Ганди.

Решение премьер-министра Индии лично приветствовать президента России в аэропорту является нетипичным для Нью-Дели дипломатическим жестом и свидетельствует об особом значении, которое индийская сторона придает предстоящему визиту Путина. Самолет президента РФ ожидается в индийской столице около 18:30 по местному времени (21:00 по московскому времени).

