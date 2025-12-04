Словакия и Венгрия будут судиться с Евросоюзом из-за России
Европейские государства демонстрируют все более глубокие разногласия
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Словакия и Венгрия намерены оспорить в Суде Евросоюза решение Еврокомиссии, направленное на отказ от закупок российского газа. Об этом сообщил глава МИД Словакии Юрай Бланар.
«Это постановление Еврокомиссии невыгодно и нанесет ущерб не только Словакии и Венгрии, но и конкурентоспособности ЕС», — написал Банар в своих соцсетях. По его словам, доступный по цене газ критичен для работы промышленности, особенно энергоемких отраслей, и для сдерживания инфляции.
Европейские государства демонстрируют все более глубокие разногласия по вопросу украинского конфликта. Об этом заявил депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картайзер. «Уже сейчас видно, что ряд стран — членов ЕС отказывается придерживаться этой политики поддержки Украины. В их числе, к примеру, Венгрия и Словакия, и в других государствах Европейского союза сопротивление усиливается», — сказал Картайзер в интервью РИА Новости.
