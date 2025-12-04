Словакия и Венгрия будут судиться с Евросоюзом из-за России

Европейские государства демонстрируют все более глубокие разногласия Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Словакия и Венгрия намерены оспорить в Суде Евросоюза решение Еврокомиссии, направленное на отказ от закупок российского газа. Об этом сообщил глава МИД Словакии Юрай Бланар.

«Это постановление Еврокомиссии невыгодно и нанесет ущерб не только Словакии и Венгрии, но и конкурентоспособности ЕС», — написал Банар в своих соцсетях. По его словам, доступный по цене газ критичен для работы промышленности, особенно энергоемких отраслей, и для сдерживания инфляции.