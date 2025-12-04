Логотип РИА URA.RU
Моди встретил Путина теплыми объятиями

04 декабря 2025 в 18:56
Путин и Моди встретились в Индии

Фото: пресс-служба президента РФ

Фото: пресс-служба президента РФ

Президент РФ Владимир Путин и премьер Индии Нарендра Моди тепло обнялись после того, как первый с официальным визитом прилетел в Нью-Дели. После этого огни сели в один автомобиль и отправились на двусторонние переговоры. Об этом сообщили журналисты. 

«Путин и Моди на одном автомобиле отправились на неформальную встречу», — передает РИА Новости. Отмечается, что общение лидеров началось уже в машине индийского премьера. 

Президент России Владимир Путин прибыл с официальным визитом в столицу Индии Нью-Дели, который запланирован на 4–5 декабря. Для российского главы государства это первая поездка в Индию с момента начала СВО.

