Моди встретил Путина теплыми объятиями

Президент РФ Владимир Путин и премьер Индии Нарендра Моди тепло обнялись после того, как первый с официальным визитом прилетел в Нью-Дели. После этого огни сели в один автомобиль и отправились на двусторонние переговоры. Об этом сообщили журналисты.