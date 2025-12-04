В Госдуме высказались о блокировке Telegram в России
Андрей Свинцов заявил, что в ближайшее время мессенджером можно будет пользоваться в привычном режиме
Фото: Вячеслав Немышев © URA.RU
Блокировки Telegram в ближайшее время не будет. Руководство мессенджера сотрудничает с российскими правоохранительными органами. Это сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов.
«Что касается Telegram, я думаю, что Telegram пока блокировать не будут, потому что руководство компании Telegram взаимодействует с нашими правоохранительными органами, с Роскомнадзором», — заявил Свинцов. Его слова приводит VM.RU. Он добавил, что россияне смогут спокойно пользоваться мессенджером еще долгое время. К зарубежным сервисам в дальнейшем могут ограничивать доступ, если площадки будут сотрудничать со спецслужбами Соединенных Штатов.
Ранее стало известно, что мессенджер Telegram начал требовать от российских пользователей, чтобы они привязывали электронную почту к своим аккаунтам. Это нужно, чтобы не потерять доступ к аккаунтам. Использовать Telegram без привязки почты невозможно.
