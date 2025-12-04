Мизулина: ракетный удар на концерте Shaman предотвращен Белгороде
Артист решил поддержать жителей региона и лично навестить семью участника СВО
Фото: Илья Московец © URA.RU
В Белгороде был сорван ракетный удар по площадке, где должен был пройти концерт певца Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов). Об этом сообщила глава Лиги безопасного интернета и супруга артиста Екатерина Мизулина.
«Уже по приезду в Белгород мы с Ярославом узнали, что киевские террористы планируют ракетный удар по месту проведения концерта», — написала Мизулина в своем telegram-канале. По ее словам, удар планировался в момент исполнения Гимна России, когда на площадке должны были находиться более двух тысяч зрителей. Площадка была оцеплена, а зрителей не пускали внутрь. Впоследствии в городе объявили ракетную опасность.
В своем сообщении Мизулина благодарит местные власти, МЧС России и Минобороны, заявляя, что именно их работа позволила избежать трагедии. Сразу после получения информации об угрозе, они с Shaman «с колес» отправились на встречу с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым. В сложившихся условиях артист решил поддержать жителей региона и лично навестить семью участника СВО.
Ранее сообщалось, что концерт Shaman, запланированный на 3 декабря в белгородском ДК «Энергомаш», был отменен за несколько часов до начала. Об этом руководство Дворца культуры уведомило публику через социальные сети. Администрация извинилась перед зрителями, успевшими приобрести билеты на мероприятия, намеченные на эти даты.
