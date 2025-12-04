Мизулина: ракетный удар на концерте Shaman предотвращен Белгороде

Артист решил поддержать жителей региона и лично навестить семью участника СВО Фото: Илья Московец © URA.RU

В Белгороде был сорван ракетный удар по площадке, где должен был пройти концерт певца Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов). Об этом сообщила глава Лиги безопасного интернета и супруга артиста Екатерина Мизулина.

«Уже по приезду в Белгород мы с Ярославом узнали, что киевские террористы планируют ракетный удар по месту проведения концерта», — написала Мизулина в своем telegram-канале. По ее словам, удар планировался в момент исполнения Гимна России, когда на площадке должны были находиться более двух тысяч зрителей. Площадка была оцеплена, а зрителей не пускали внутрь. Впоследствии в городе объявили ракетную опасность.

В своем сообщении Мизулина благодарит местные власти, МЧС России и Минобороны, заявляя, что именно их работа позволила избежать трагедии. Сразу после получения информации об угрозе, они с Shaman «с колес» отправились на встречу с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым. В сложившихся условиях артист решил поддержать жителей региона и лично навестить семью участника СВО.

