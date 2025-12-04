ВСУ готовили покушение на Shamana
04 декабря 2025 в 18:45
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Украина готовила ракетный удар по центру Белгорода. Под ударом могло оказаться место проведения концерта с участием певца Shamana (Ярослава Дронова) . Об этом сообщила глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина.
