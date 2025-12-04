Песков призвал не сводить отношения РФ и Индии к формуле «купи-продай»

«Этот визит, он прежде всего обусловлен характером отношений между двумя странами. Это привилегированное стратегическое партнерство. Индия действительно наш большой партнер . И если достижения, отношения в самых чувствительных областях. Причем не просто „купи-продай“, мы делимся технологиями», — сказал Песков в интервью. Он уточнил, что отношения между Индией и Россией имеют глубокие исторические корни. Сейчас взаимодействие также очень многогранны.