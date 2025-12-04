Путина встретили народными танцами в Индии. Видео
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Президент РФ Владимир Путин прилетел в Индию с официальным двухдневным визитом. У трапа самолета его встретил не только премьер страны Нарендра Моди, но и ансамбль, показывающий народные индийские танцы. Об этом сообщил telegram-канал Mash.
«Путин прибыл в Индию — у трапа самолета его встречал лично премьер-министр Наредра Моди», — передает telegram-канал Mash, публикуя соответствующее видео. После этого Путин и Моди сели в белый внедорожник премьера и поехали на неофициальную встречу. Отмечается, что визит российского лидера в Индию продлится с 4 по 5 декабря.
