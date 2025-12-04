Логотип РИА URA.RU
Путин дал правительству поручение в области закупок рыбы

04 декабря 2025 в 20:47
Фото: © URA.RU

Российскому правительству необходимо подготовить предложения по увеличению объемов закупок рыбы для удовлетворения государственных и муниципальных потребностей. Соответствующее распоряжение подписал президент Владимир Путин. Также кабмину нужно выдвинуть инициативу по увеличению закупок рыбы для питания в школах. Все проекты должны быть готовы к 1 марта 2026 года. Документ опубликовала пресс-служба Кремля.

