Путин дал правительству поручение в области закупок рыбы
04 декабря 2025 в 20:47
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Российскому правительству необходимо подготовить предложения по увеличению объемов закупок рыбы для удовлетворения государственных и муниципальных потребностей. Соответствующее распоряжение подписал президент Владимир Путин. Также кабмину нужно выдвинуть инициативу по увеличению закупок рыбы для питания в школах. Все проекты должны быть готовы к 1 марта 2026 года. Документ опубликовала пресс-служба Кремля.
