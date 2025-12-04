Киев готовил покушение на SHAMANа: что известно об артисте, которого полюбила Россия и возненавидела Украина

SHAMAN начал выступать на сцене еще в четыре года Фото: Вячеслав Немышев © URA.RU

В Белгороде предотвращена ракетная атака на площадку, где должен был состояться концерт певца SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов). Об этом сообщила глава Лиги безопасного интернета и супруга исполнителя Екатерина Мизулина. По ее словам, уже после прибытия в город они с артистом узнали о планах ВСУ нанести ракетный удар по месту проведения мероприятия. Атака была запланирована на момент исполнения гимна России, когда на площадке ожидалось присутствие более двух тысяч человек. Территорию вокруг сцены оцепили, зрителей внутрь не допускали. Позднее в городе была объявлена ракетная опасность.

В своем сообщении Екатерина Мизулина выразила благодарность местным властям, МЧС России и Минобороны, подчеркнув, что их скоординированные действия позволили избежать трагических последствий. Она также отметила, что сразу после получения информации об угрозе вместе с Дроновым они «с колес» отправились на встречу с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым. В сложившейся обстановке артист принял решение поддержать жителей региона и лично навестил одну из семей участников СВО. Что известно о жизни и карьере Ярослава Дронова — в материале URA.RU.

«Здесь я когда-то родился и здесь я живу»: детство и первые выступления на сцене

Ярослав Дронов родился 22 ноября 1991 года в Новомосковске Тульской области. С ранних лет его будущее было тесно связано с музыкой: он вырос в семье музыкантов — отец владел игрой на акустической и электрогитаре. Первый выход на сцену состоялся, когда Ярославу было всего четыре года. В дальнейшем он активно выступал с концертами и стал участником множества региональных, всероссийских и международных конкурсов, где неоднократно становился обладателем первых мест и Гран-при.

Вспоминая детские годы, певец отмечал, что значительную часть времени проводил у бабушки и дедушки, в их доме для него была выделена отдельная комната. Бабушка до сих пор бережно хранит все сценические костюмы внука.

Дронов мечтал с детства стать певцом Фото: Илья Московец © URA.RU

Желание стать певцом сопровождало Ярослава Дронова с детства. Он выступал в составе коллектива «Ассорти», где приобрел сценический опыт и быстро стал популярным среди сверстников. После окончания музыкальной школы он продолжил образование в музыкальном колледже по специальности «руководитель народного хора». В 2012 году Дронов переехал в Москву и поступил на факультет эстрадного пения Российской академии музыки имени Гнесиных.

«Я вернусь с победой обратно домой»: участие в «Фактор А»

В 2013 году Ярослав Дронов стал участником третьего сезона телевизионного проекта «Фактор А». Уже с первых выпусков среди конкурсантов начали распространяться разговоры о том, что певица Алла Пугачева относит Ярослава к числу своих фаворитов. Ни одно его выступление не осталось без внимания со стороны Примадонны: она неизменно сопровождала его выходы на сцену похвалами и взвешенными, профессиональными замечаниями.

В рамках проекта «Фактор А» Дронов работал под наставничеством Романа Емельянова и исполнил, в частности, такие композиции, как «Дельтаплан», «Полковнику никто не пишет» и «Аэропорты». По итогам конкурса артист не только вышел в финал, но и занял третье место. Кроме того, именно он стал обладателем специальной награды от Пугачевой — «Золотая звезда Аллы».

«Это мой бой — до последнего вдоха»: проигрыш в шоу «Голос»

Ярослав Дронов не занял первое место в шоу «Голос», но получил огромную популярность в РФ Фото: Илья Московец © URA.RU

В сентябре 2014 года стартовал третий сезон музыкального проекта «Голос», в число участников которого вошел и Ярослав Дронов. На этапе «слепых прослушиваний» к нему одновременно повернулись двое наставников — певцы Дима Билан и Пелагея. В тот момент артист исполнял композицию «Знаешь». Дронов остановился на команде Пелагеи. В раунде поединков он вышел на сцену против Зарифа Норова. Конкуренты представили публике кавер на композицию Seven Nation Army группы The White Stripes. Другой наставник проекта Александр Градский особо отметил Ярослава Дронова, охарактеризовав его номер как «по-хорошему мерзкий».

На этапе нокаутов Дронов исполнил композицию «Боже, какой пустяк!». По его словам, к этому моменту волнение практически исчезло: он был уверен в положительной реакции жюри еще до оглашения результатов. Однако исполнитель признался, что эмоционально этот этап оказался для него самым сложным.

В четвертьфинале Ярослав выступил с народной песней «Когда молод был». Инициатором выбора именно этой композиции стал сам артист, а наставница поддержала и развила его идею. Необычная манера исполнения, подача и элементы импровизации произвели впечатление как на зрителей, так и на членов жюри. По итогам полуфинала и финала артист не стал победителем проекта, уступив представителю другой команды и заняв второе место. Тем не менее участие в «Голосе» принесло молодому артисту широкую известность.

После завершения проекта «Голос» Дронов дал сольный концерт в подмосковном зале «Крокус Сити Холле», а его профессиональная певческая карьера перешла в стадию активного развития. Так, с 2014 по 2017 год артист был солистом кавер-группы «Час Пик», с которой отработал более тысячи концертов в Москве и других российских городах. В 2017 году он покинул коллектив и сосредоточился на сольной деятельности, продолжив записывать кавер-версии известных композиций.

Песня «Я русский» стала главным хитом артиста Фото: Илья Московец © URA.RU

В 2018 году Дронов получил более широкую известность именно благодаря оригинальной подаче каверов, которые стали набирать миллионы просмотров и распространяться в сети в вирусном формате. В частности, его авторский ремейк на композицию Макса Фадеева «Танцы на стеклах» собрал около 50 миллионов просмотров.

«Такой, какой есть, и меня не сломать. И все потому, что я русский»

В 2020 году музыкант запустил авторский проект под псевдонимом SHAMAN. «Я всегда хотел взять псевдоним. Когда я выхожу на сцену, пробуждается моя истинная сущность, стихия, которой человеческое имя никак не подходит, а псевдоним SHAMAN прекрасно это транслирует», — рассказал артист.

SHAMAN самостоятельно курирует весь творческий процесс: от разработки концепции репертуара и визуального образа до дизайна сценических костюмов, производства видеоклипов и формирования концертной программы. Исполнитель лично пишет тексты и музыку ко всем своим песням, а также занимается их аранжировкой.

Широкая известность к артисту пришла благодаря интернету. Переломным моментом стал август 2021 года, когда композиция «Улетай» стала вирусной на платформе Tik Tok. После этого его аккаунты в социальных сетях начали стремительно набирать аудиторию и к концу года суммарное число подписчиков превысило один миллион. В феврале 2022 года в дискографии SHAMAN появилась песня «Встанем», которая значительно превзошла успех «Улетай» и быстро приобрела статус народного хита. Патриотическая композиция оперативно вышла в топы трендов YouTube и Tik Tok.

Первый сольный концерт певца состоялся в Москве 2 марта 2022 года. Билеты на выступление были полностью раскуплены за месяц до даты шоу — еще до того, как артист выпустил свой первый масштабный хит. После этого певец отправился в обширный гастрольный тур по городам России.

Дронов собирает целые стадионы на своих концертах Фото: Роман Наумов © URA.RU

В апреле SHAMAN был удостоен премии MUSIC BOX GOLD за композицию «Встанем». Следующий релиз музыканта — сингл «Ты моя» — более полутора месяцев удерживался в трендах YouTube и вошел в топ-10 самых популярных треков российского чарта. В июле SHAMAN представил рок-манифест «Я русский». В течение двух недель после релиза клип на эту композицию занимал первое место в трендах YouTube в РФ, а также лидировал в национальных рейтингах лучших клипов и треков видеоплатформы. За первый месяц ролик набрал более 10 миллионов просмотров и был включен в глобальный хит-парад YouTube «100 лучших клипов мира».

23 августа артист установил очередной рекорд: на его YouTube-канале появилось видео с живым исполнением гимна России, которое уже спустя несколько часов после публикации возглавило главные тренды платформы и набрало более миллиона просмотров. Осенью 2022 года SHAMAN объявил о создании собственного продюсерского центра с аналогичным названием.

Яркие впечатления вызвало у Ярослава исполнение гимна России вместе с президентом РФ Владимиром Путиным. «Дуэт, о котором я и мечтать не мог!» — так описал свои эмоции певец.

В 2023 году SHAMAN отправился в масштабный гастрольный тур с программой «Я русский», в рамках которого было заявлено посещение порядка 100 городов России. В тот же период стало известно, что Ярослав Дронов исполнил роль князя Владимира Ясное Солнышко в одноименной этно-опере, постановкой которой занимался продюсерский центр Игоря Матвиенко.

Осенью того же года Дронову был присвоен казачий чин есаула: артист получил соответствующее удостоверение и был зачислен во Всевеликое войско донское. В декабре он сообщил, что официально стал доверенным лицом Владимира Путина на предстоящих президентских выборах.

В марте SHAMAN представил песню и видеоклип, посвященные теракту в «Крокус Сити Холле». Композиция под названием «Реквием 22.03.24» содержит строки о всенародной боли и сохранении памяти о погибших. Артист заявил, что все доходы от монетизации этого сингла были направлены на поддержку пострадавших и семей жертв трагедии. Также позже певец выступил перед сотрудниками Запорожской АЭС, где произошел серьезный пожар. В те же дни он дал концерты в Мариуполе, Луганске и Снежном.

В День государственного флага РФ артист вышел на сцену на Красной площади и установил рекорд, зафиксированный в Книге рекордов России. Во время исполнения песни «Ой, то не вечер» SHAMAN удерживал одну ноту на протяжении 29 секунд.

Певец провел концерт у здания посольства США в Москве Фото: Роман Наумов © URA.RU

Певец попал под санкции ЕС

В конце июня Евросоюз обновил санкционный перечень, в который, среди прочих, был включен и SHAMAN. Спустя несколько недель его канал на YouTube был заблокирован. 19 июля артист провел в связи с этим митинг-концерт у здания посольства США в Москве, собравший несколько сотен его поклонников. Немного позже, 22 июля, Владимир Путин присвоил SHAMAN почетное звание заслуженного артиста РФ.

«Каждый день мне в сердце стреляет больней»: первые браки певца

SHAMAN предпочитает не выносить личную жизнь на публику. Известно, что у артиста есть дочь Варвара от первого брака, которая уже учится в школе. В июльском интервью от 2022 года он сообщил, что его первая супруга, преподаватель музыкальной школы Марина Рощупкина, старше него на шесть лет. Они зарегистрировали брак в 2012 году.

Певец расстался с первой женой из-за ее измены Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В 2015 году, после переезда семьи Ярослава в Москву, Марина стала регулярно и надолго уезжать к себе в Новомосковск, ссылаясь на различные обстоятельства. В результате музыкант в 2016 году принял решение о разводе. При этом он продолжает поддерживать отношения с дочерью и участвует в ее воспитании.

Спустя год после развода с Мариной Ярослав познакомился с Еленой Мартыновой, ранее состоявшей в браке с писателем Александром Цыпкиным. Елена была старше исполнителя на 13 лет. В ноябре 2017 года Мартынова и SHAMAN официально оформили отношения и с тех пор проживали вместе. Осенью 2024 года в прессе появились сообщения о возможном разрыве пары, а вскоре SHAMAN сам подтвердил эту информацию.

«Ты моя целая Вселенная»: роман с Мизулиной

Слухи о романе Дронова и Мизулиной появились в 2025 году Фото: Илья Московец © URA.RU

В начале 2025 года в медиа появились сообщения о возможных романтических отношениях исполнителя с Екатериной Мизулиной. Поводом для обсуждений стали их совместные фотографии, регулярно публикуемые в соцсетях. В январе SHAMAN и глава Лиги безопасного интернета заявили о намерении провести концерт в одной из школ, выбор которой, по их словам, должен был быть случайным. Мероприятие состоялось 3 февраля и прошло в одной из московских школ. Дронов и Мизулина выступили перед учениками, а после визита возникла новая волна слухов об их возможном романе. Кадры из этого визита впоследствии были использованы в клипе «Я останусь с тобой», премьера которого состоялась в День святого Валентина.

9 марта во время сольного концерта в Москве SHAMAN пригласил Екатерину Мизулину на сцену и публично заявил, что они состоят в романтических отношениях. Слова певца были подкреплены поцелуем с возлюбленной. Уже в начале лета артист сообщил, что они живут вместе: по его признанию, он переехал к Мизулиной и теперь регулярно наслаждается приготовленной ею домашней едой.