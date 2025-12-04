Путин назвал неожиданную сферу для сотрудничества с Индией
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Президент России Владимир Путин заявил, что Москва и Нью-Дели готовы развивать сотрудничество в высокотехнологичных отраслях, включая сферу искусственного интеллекта (ИИ). По его словам, это одно из перспективных направлений двусторонних связей, ориентированных на будущее.
«У России и Индии существует множество интересных направлений сотрудничества, ориентированных на будущее, в том числе искусственный интеллект», — заявил Путин в интервью телеканалу India Today. Прямая трансляция проходит на сайте канала.
Он связал развитие таких проектов с необходимостью обеспечить устойчивость и прогнозируемость в отношениях между двумя странами по ключевым направлениям, чтобы партнеры могли планировать долгосрочные программы и достигать заявленных целей. Владимир Путин напомнил, что компании двух стран выстроили эффективные коммерческие связи еще до обострения ситуации вокруг Украины и продолжили их развивать, опираясь на взаимную выгодность и доверие.
В рамках визита в Индию российский лидер также отметил, что в настоящее время в рамках БРИКС не ставится задача введения единой валюты. Этот процесс должен проходить поступательно и без излишней спешки.
