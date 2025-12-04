Путин рассказал о влиянии конфликта на Украине на отношения с Индией
Путин отметил доверительные отношения с Индией
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Сотрудничество России и Индии в энергетической сфере не подвержено влиянию конфликта на Украине. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в рамках официального визита в Нью-Дели.
«Взаимодействие России и Индии в области энергетики не подвержено влиянию конъюнктуры или событий на Украине», — заявил Путин в интервью телеканалу India Today. Прямая трансляция проходит на сайте канала.
По его словам, Индия превратилась в одного из крупнейших поставщиков нефтепродуктов в Европу. Это связано не только с тем, что Нью-Дели закупает российскую нефть. Также Владимир Путин подчеркнул, что Индия по-прежнему остается для России надежным и доверительным партнером в области обороны. Москва не ограничивается продажей вооружений и оборонных технологий, а передает Индии соответствующие разработки, что является показателем высокого уровня доверия между странами.
Российский лидер указал, что подобная практика — когда страна не только реализует, но и делится военными технологиями, — является редкостью в сфере военно-технического сотрудничества. Благодаря такому формату взаимодействия индийские военные специалисты хорошо понимают, в каких условиях и для каких задач им необходимо то или иное вооружение.
Ранее президент России заявил, что Москва и Нью-Дели готовы развивать сотрудничество в сфере искусственного интеллекта (ИИ). Это одно из перспективных направлений двусторонних связей, которое ориентированно на будущее.
Материал из сюжета:Путин проводит переговоры с премьер-министром Индии
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
- Ой04 декабря 2025 20:57Ой