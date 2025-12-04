Путин рассказал о влиянии конфликта на Украине на отношения с Индией

Путин отметил доверительные отношения с Индией Фото: Роман Наумов © URA.RU

Сотрудничество России и Индии в энергетической сфере не подвержено влиянию конфликта на Украине. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в рамках официального визита в Нью-Дели.

«Взаимодействие России и Индии в области энергетики не подвержено влиянию конъюнктуры или событий на Украине», — заявил Путин в интервью телеканалу India Today. Прямая трансляция проходит на сайте канала.

По его словам, Индия превратилась в одного из крупнейших поставщиков нефтепродуктов в Европу. Это связано не только с тем, что Нью-Дели закупает российскую нефть. Также Владимир Путин подчеркнул, что Индия по-прежнему остается для России надежным и доверительным партнером в области обороны. Москва не ограничивается продажей вооружений и оборонных технологий, а передает Индии соответствующие разработки, что является показателем высокого уровня доверия между странами.

Российский лидер указал, что подобная практика — когда страна не только реализует, но и делится военными технологиями, — является редкостью в сфере военно-технического сотрудничества. Благодаря такому формату взаимодействия индийские военные специалисты хорошо понимают, в каких условиях и для каких задач им необходимо то или иное вооружение.