Ямальский подросток через QR-коды открыл мошенникам доступ к счетам родителей

В Пуровском районе (ЯНАО) мошенники выманили у 16-летнего подростка более 600 тысяч рублей через доступ к QR-кодам родительских счетов. Фейковые специалисты МФЦ и Росфинмониторинга добрались до мальчика через соцсети, сообщает telegram-канал «Кибер Ямал».
«16-летний северянин из Пуровского района отдал мошенникам 635 тысяч рублей. Парень открыл доступ к родительским счетам через QR-коды», — пишут авторы канала.
По данным источника, злоумышленники добрались до мальчика в Telegram, представившись сотрудниками МФЦ и Росфинмониторинга. «Школьник думал, что помогает восстановить личные кабинеты родителей на Госуслугах и отсканировал QR-коды, которые ему выслали преступники», — сообщает источник. Мошенники получили доступ в личные кабинеты банка взрослых и оформили несколько кредитов. Деньги перевели на свои счета.
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