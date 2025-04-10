10 апреля 2025

Ямальский подросток через QR-коды открыл мошенникам доступ к счетам родителей

Школьник отдал мошенникам 635 тысяч рублей через QR-коды родительских счетов
© Служба новостей «URA.RU»
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Мошенники добрались до мальчика через соцсети
Мошенники добрались до мальчика через соцсети Фото:

В Пуровском районе (ЯНАО) мошенники выманили у 16-летнего подростка более 600 тысяч рублей через доступ к QR-кодам родительских счетов. Фейковые специалисты МФЦ и Росфинмониторинга добрались до мальчика через соцсети, сообщает telegram-канал «Кибер Ямал».

«16-летний северянин из Пуровского района отдал мошенникам 635 тысяч рублей. Парень открыл доступ к родительским счетам через QR-коды», — пишут авторы канала.

По данным источника, злоумышленники добрались до мальчика в Telegram, представившись сотрудниками МФЦ и Росфинмониторинга. «Школьник думал, что помогает восстановить личные кабинеты родителей на Госуслугах и отсканировал QR-коды, которые ему выслали преступники», — сообщает источник. Мошенники получили доступ в личные кабинеты банка взрослых и оформили несколько кредитов. Деньги перевели на свои счета.

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В Пуровском районе (ЯНАО) мошенники выманили у 16-летнего подростка более 600 тысяч рублей через доступ к QR-кодам родительских счетов. Фейковые специалисты МФЦ и Росфинмониторинга добрались до мальчика через соцсети, сообщает telegram-канал «Кибер Ямал». «16-летний северянин из Пуровского района отдал мошенникам 635 тысяч рублей. Парень открыл доступ к родительским счетам через QR-коды», — пишут авторы канала. По данным источника, злоумышленники добрались до мальчика в Telegram, представившись сотрудниками МФЦ и Росфинмониторинга. «Школьник думал, что помогает восстановить личные кабинеты родителей на Госуслугах и отсканировал QR-коды, которые ему выслали преступники», — сообщает источник. Мошенники получили доступ в личные кабинеты банка взрослых и оформили несколько кредитов. Деньги перевели на свои счета.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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