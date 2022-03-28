Власти сообщили о смерти пермского матроса на Украине

В администрации губернатора Пермского края выразили соболезнования родным и близким военнослужащего Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В ходе проведения спецоперации Вооруженных сил РФ на Украине погиб житель Пермского края Георгий Зеляпукин. О смерти матроса-контрактника сообщили в департаменте информационной политики краевой администрации.

В департаменте URA.RU подтвердили смерть военнослужащего из Пермского края Георгия Зеляпукина во время спецоперации на Украине. «В администрации губернатора выразили соболезнования родным и близким погибшего», — сообщили там.

Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объекты военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами. В результате наступательных действий Вооруженных сил России, заблокированы Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев. Под полным контролем находятся Херсонская и большая часть Запорожской области. Освобождены значительные территории Луганской и Донецкой народных республик.