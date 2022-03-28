28 марта 2022

Власти сообщили о смерти пермского матроса на Украине

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Прощание с военным, погибшим на Украине. Белозерский район, поминки, смерть, свеча памяти, похороны, искуственные цветы
В администрации губернатора Пермского края выразили соболезнования родным и близким военнослужащего Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В ходе проведения спецоперации Вооруженных сил РФ на Украине погиб житель Пермского края Георгий Зеляпукин. О смерти матроса-контрактника сообщили в департаменте информационной политики краевой администрации.

В департаменте URA.RU подтвердили смерть военнослужащего из Пермского края Георгия Зеляпукина во время спецоперации на Украине. «В администрации губернатора выразили соболезнования родным и близким погибшего», — сообщили там.

Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объекты военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами. В результате наступательных действий Вооруженных сил России, заблокированы Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев. Под полным контролем находятся Херсонская и большая часть Запорожской области. Освобождены значительные территории Луганской и Донецкой народных республик.

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В ходе проведения спецоперации Вооруженных сил РФ на Украине погиб житель Пермского края Георгий Зеляпукин. О смерти матроса-контрактника сообщили в департаменте информационной политики краевой администрации. В департаменте URA.RU подтвердили смерть военнослужащего из Пермского края Георгия Зеляпукина во время спецоперации на Украине. «В администрации губернатора выразили соболезнования родным и близким погибшего», — сообщили там. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объекты военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами. В результате наступательных действий Вооруженных сил России, заблокированы Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев. Под полным контролем находятся Херсонская и большая часть Запорожской области. Освобождены значительные территории Луганской и Донецкой народных республик.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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